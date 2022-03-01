Связался с 17-летней, открестился от дочери и отказался брать внуков на руки: как живет ловелас Серов

Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Четверг
3 марта
Лента новостей
14:25
Раздобревшая донельзя Федорова нашла способ спрятать жир: Стройнит и вытягивает
14:19
"Воскресшие" пленники и фальшивые записи: Почему украинцы верят подлой лжи киевской пропаганды
14:14
В Госдуме одобрили поправку о наказании за фейки о действиях РФ на Украине
14:07
Затворница спилась и нищенствует: бывшие коллеги плевать хотели на исчезновение дочери Табакова
13:42
"Молятся": сбежавший из России Виторган готов отдать любые деньги за спасение
13:35
Рассылал эротику: Новый поворот в истории о секс-преступлениях Мэрилина Мэнсона
13:32
Одна из мер поддержки: Как кредитные каникулы скажутся на благосостоянии россиян
13:31
Разбитой страшным недугом 88-летней Дорониной указали на дверь
13:30
Протрезвевшая певица Слава потрясла бутафорскими орденами во время спецоперации на Украине
13:10
"Была инфекция": заживо гниющая экс-супруга Аршавина обвинила мать и сына в смертельной болезни
13:05
Политолог Воскресенский о предстоящих судьбоносных переговорах: Украина решила тянуть время
12:50
Вскрылась правда о тайных концертах ушедшей Верки Сердючки: Только для элиты
12:43
Сексапильная Ратаковски вывалила наливную грудь
12:30
Царствие небесное: скорбящие поклонники оставляют соболезнования на странице Гарика Сукачева
12:27
Подтяжка и вшитый силикон: 70-летняя звезда бразильских сериалов Анжела Виейра выглядит подругой дочери
12:21
"Дух не сломлен": Схваченный полицейскими за границей бывший муж Бородиной объявился после ареста
11:55
Мать путает ее имя, а мачеха любит как родную: как живет сбежавшая к отцу дочь Волочковой
11:53
Фатальные предсказания Ванги на 2022 год: Мародерство, кризис, кровопролитие
11:48
Жуткие последствия борьбы за город Волноваха в ДНР: видео
11:45
Домашние кошки из России попали под санкции: Никаких поблажек
11:28
Что будет с недвижимостью в России: Мнение эксперта
11:23
"Сделать это быстро": красотка из "Уральских пельменей" растянула себя в маленьких трусиках
11:21
Радиостанция "Эхо Москвы" закрывается: Решение окончательное
11:10
ВСУ превратили Мариуполь в концлагерь – Басурин
10:54
"Сидите и захлебывайтесь": Макеева оплевала требующую денег на детей экс-жену своего супруга
10:53
Пришлось возвращать свое имя: жизнь Екатерины Гусевой из "Бригады" круто изменилась
10:41
"Задыхается": Охваченная паникой недавно родившая Караулова взревела на весь мир
10:40
Прижали: схваченный за горло Абрамович распродает "Челси" и недвижимость в Британии
10:32
"Спугнула пацана": Раздавленную изменой на сносях Сябитову бросил очередной кобель
10:24
"Простите, если сможете": 68-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков оставил записку перед уходом
10:22
Какой хлеб стоит покупать в магазине – рекомендации Роспотребнадзора
10:02
Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на военной технике
10:02
Саморелаксация: Лайфхаки от психолога по борьбе с тревогой из-за негативных новостей
09:21
Американский политолог Видал: Санкции против России абсолютно лицемерны
08:59
"Отменяю концерт": Тяжелобольной 77-летний Антонов выступил с заявлением после трех операций
08:56
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
08:38
На Украине назвали причины жестокой расправы над мэром Кременной
08:37
В ЛНР ВСУ обстреляли четыре населенных пункта: Главное за ночь о спецоперации на Украине к 3 марта
08:33
Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?
07:51
Крупная марка одежды H&M прекращает реализацию товаров в России
07:44
В Подмосковье спасают крыс из ДНР и ЛНР с тяжелой судьбой
07:30
В Сочи трагически погибли двое строителей
06:10
К чему снятся розы
04:02
Стилист в пух и прах разнесла внешний вид Зудиной: Точно неуместно
02:11
"Каждый русский человек столкнулся с ненавистью": эксперт назвал способы борьбы с травлей
00:08
Российский фермер нашел плюсы в санкциях Запада
21:59
"Хулиган": замужняя Судзиловская пофлиртовала с Гуськовым на глазах у всех
21:45
Принца Уильяма и Кейт Миддлтон прилюдно унизили
21:33
Взялся за старое: Шаляпин обласкал 77-летнюю бывшую любовницу
21:30
"Операция началась с упреждения": генерал-майор рассказал о секретном документе ВСУ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта
Собчак покидает Россию
Почему Украина не торопится договариваться с Россией – объяснил политолог Дзермант
Разбивала семьи: всплыла страшная тайна любвеобильной Пугачевой
Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Связался с 17-летней, открестился от дочери и отказался брать внуков на руки: как живет ловелас Серов

Связался с 17-летней, открестился от дочери и отказался брать внуков на руки: как живет ловелас Серов

Творчество Александра Серова не теряет своей популярности уже много лет. К тому же, исполнитель знаменитой песни "Я люблю тебя до слез" не дает общественности забывать о себе – его личную жизнь то и дело сотрясают скандалы.
прочитано 39456 раз

В 80-е года песни Александра Серова знал практически каждый – тогда на певца обрушилась не только слава, но и любовь женщин. Несмотря на огромное количество воздыхательниц, супругой знаменитого исполнителя удалось стать только одной женщине – Елене Стебеневой. О единственном браке артиста можно снять захватывающий сериал, но, увы, без счастливого финала.

ПО ТЕМЕ

Экс-супруга Серова взорвалась после обвинений в манипуляции дочерью: Вы многое не знаете

Разгневанный Серов затаил обиду на экс-супругу: Не пускает к внукам

 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Александр Серов родился в 1954 году и начал увлекаться музыкой уже в раннем детстве. Школьником будущий артист играл на альте в ученическом оркестре, к тому же, самостоятельно освоил фортепиано. После окончания школы Александр поступил в музыкальное училище, а карьеру начал уже после службы на флоте. Несколько лет выступлений в коллективах не принесли артисту славы, зато помогли набраться опыта. В 80-х годах певец начал сольную карьеру и очень быстро стал известным на всю страну.

О творческих достижения Александра Серова можно говорить долго, но не менее интересной была и остается его личная жизнь. Вместе с популярностью на артиста обрушилось внимание противоположного пола, к тому же, ему регулярно приписывали несуществующие романы. Какое-то время поклонники были уверены, что исполнитель состоит в отношениях с Ириной Алферовой. К слову, так же думала его будущая супруга Елена Стебенева, с которой артист познакомился на съемках своего клипа.

Елена занималась акробатической гимнастикой, а певец искал для съемок девушек, умеющих выполнять трюки. Молодая особа почти ничего не знала об исполнителе, но не смогла устоять перед его чарами – знакомство закончилось проведенной вместе ночью. Сначала Стебенева испугалась, что певец может быть женат на Алферовой, но опасения оказались напрасны. У них завязались отношения.

В 1991 году Александр и Елена поженились, а спустя пару лет на свет появилась их дочка Мишель. Увы, рождение ребенка не сделало из Серова примерного семьянина. Супруга артиста много лет терпела его измены и подала на развод только в 2010 году. Певец признался, что уход жены стал для него тяжелым ударом. А его жена заявила, что они уже давно жили как соседи, и обвинила мужа в избиениях.

После разрыва с супругой страсти в личной жизни Александра Серова закипели с новой силой. В 2013 году он вышел в свет, трогательно держа за руку 17-летнюю фаворитку – певицу Елизавету Семичастнову. Сначала артист заявил, что девушка является его "новой пассией", а потом сообщил, что всего лишь взял молодую исполнительницу к себе на разогрев и теперь ее опекает.

Как бы там ни было, новой избранницы у Серова до сих пор не появилось – он называет себя однолюбом. Мишель, дочь артиста, осталась жить со знаменитым отцом после развода родителей и подарила ему уже двоих внуков: Мия появилась на свет в 2020 году, а Макар – всего месяц назад. Иногда Мишель приходится нанимать нянек, ведь ее знаменитый отец не горит желанием часами напролет сидеть с малышам и давно не пускает на порог дома их бабушку. К тому же, Серов не спешит брать внуков на руки, потому что очень суеверен – якобы этого нельзя делать до полугода.


Помимо Мишель, у Александра есть внебрачные дети. Несколько лет назад любовница исполнителя Надежда Тилер призналась, что родила от него дочку Кристин после случайной связи. Отцовство исполнителя подтвердилось с вероятностью 99,9 процентов, но Серов отказался признавать взрослую наследницу, а она потребовала от него денег. Совсем другая ситуация сложилась со второй незаконнорожденной дочерью артиста Алисой.

С матерью Алисы, поэтессой Валентиной Аришиной, у певца тоже была мимолетная связь. Девушка забеременела и решила оставить ребенка от мужчины, которым давно восхищалась, хотя ей было всего 19 лет. Серов узнал о существовании дочери только спустя годы и признал наследницу, но она не желает даже слышать об отце.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 13:03 Источник: Tvcenter.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

комментарии

Ответить:

Гость 657463
Пожаловаться Ответить
С Серовым все в порядке. Он по жизни пахарь. И великий талант. Народ его любит. Ссаные трусы Стебеневой никому не интересны.
Гость969164
Пожаловаться Ответить
зачем такое пропускают а кто то там у нас по информации главный максим боярский и где его работа видна в какую <цензура> он голову засунул
Гость Полина
Пожаловаться Ответить
Всё по сути сказано, но я думаю, что он будет ещё более непреклонен из- за того, что она окунула его в эту грязь.
Более того, зная, что Александр на гастролях, Леночка врывается в его дом без его ведома. Это трудно себе представить!
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?

Не дает покоя вопрос
Шоу-бизнес

"Простите, если сможете": 68-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков оставил записку перед уходом

Друзья в шоке
Шоу-бизнес

"Отменяю концерт": Тяжелобольной 77-летний Антонов выступил с заявлением после трех операций

Артисту нужно восстановление
Спецоперация на Украине

На Украине назвали причины жестокой расправы над мэром Кременной

В него стреляли

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине

Спорт

У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины

Регионы

Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+