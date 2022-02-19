Разгневанный Серов затаил обиду на экс-супругу: Не пускает к внукам

В семье Александра Серова разразился скандал – певец не разрешает бывшей жене приходить к нему домой.

Александр Серов всегда был известен своим непростым характером. Больше всего досталось его экс-супруге, с которой певец расстался несколько лет назад. Видимо, разрыв стал сильным ударом для артиста, поскольку он затаил настоящую обиду на Елену Стебневу. Так, двери его дома для бывшей жены закрыты.

Тяжело это переживает дочь музыканта, которая недавно во второй раз стала мамой. Из-за того, что артист не пускает экс-супругу даже на порог, она не может помочь дочери в уходе за детьми и понянчиться с внуками. Именно поэтому женщине приходится отвозить детей к бабушке, чтобы та могла их увидеть. Мишель пожаловалась, что ее родители не смогли сохранить нормальные отношения после развода. Она также не понимает, почему нельзя оставить обиды в прошлом.

Стоит отметить, что в большей мере наследниками дочери Серова занимаются няни. Как оказалось, звездный дед не горит желанием часами напролет сидеть с отпрысками. При этом он не раз осуждал Мишель за то, что та больше увлечена работой, нежели детьми.

Напомним, что дочь музыканта родила сына Марка в феврале этого года. Также у нее есть дочка Мия, которая старше своего брата на два года.