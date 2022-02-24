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Шоу-бизнес
Экс-супруга Серова взорвалась после обвинений в манипуляции дочерью: Вы многое не знаете

Экс-супруга Серова взорвалась после обвинений в манипуляции дочерью: Вы многое не знаете

Александр Серов и Елена Стебенева развелись более десяти лет назад, но до сих пор их отношения остаются сложными. Подписчики спортсменки в соцсети решили узнать, удалось ли им мирно решить семейный конфликт.
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В начале февраля дочь музыканта и его бывшей жены Мишель родила сына Макара. К сожалению, между бабушкой и дедушкой малыша по сей день сохранилась обида, что мешает их общению с ребенком и новорожденным и другими внуками. Ведь у Мишель есть дочка Мия, которая старше своего брата на два года.

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Елена Стебенева заявила, что музыкант не пускает ее в дом, чтобы увидеть внуков. Дело в том, что Мишель вместе с мужем живет у певца. В своем инстаграм-аккаунте гимнастка ответила на вопросы фолловеров об отношениях в семье.

Экс-супруга Александра Серова отметила, что все зависит от их дочери. Мол, она легко может решить конфликт, если пожелает. Она признала, что каждый думает о себе.

Некоторые россияне посчитали, что Елена Стебенева манипулирует наследницей, чтобы больнее уколоть бывшего мужа. Они посоветовали ей не лезть в жизнь 28-летней Мишель. Спортсменка взорвалась от негодования.

"С чего вы взяли что я лезу? Хотя понимаю, вы многое не знаете и не видите", – заявила женщина. Она объяснила, что дочь для нее еще и подруга. Спортсменка добавила, что ей смешно такое читать.

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Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 20:38 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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