Экс-супруга Серова взорвалась после обвинений в манипуляции дочерью: Вы многое не знаете

В начале февраля дочь музыканта и его бывшей жены Мишель родила сына Макара. К сожалению, между бабушкой и дедушкой малыша по сей день сохранилась обида, что мешает их общению с ребенком и новорожденным и другими внуками. Ведь у Мишель есть дочка Мия, которая старше своего брата на два года.
Елена Стебенева заявила, что музыкант не пускает ее в дом, чтобы увидеть внуков. Дело в том, что Мишель вместе с мужем живет у певца. В своем инстаграм-аккаунте гимнастка ответила на вопросы фолловеров об отношениях в семье.
Экс-супруга Александра Серова отметила, что все зависит от их дочери. Мол, она легко может решить конфликт, если пожелает. Она признала, что каждый думает о себе.
Некоторые россияне посчитали, что Елена Стебенева манипулирует наследницей, чтобы больнее уколоть бывшего мужа. Они посоветовали ей не лезть в жизнь 28-летней Мишель. Спортсменка взорвалась от негодования.
"С чего вы взяли что я лезу? Хотя понимаю, вы многое не знаете и не видите", – заявила женщина. Она объяснила, что дочь для нее еще и подруга. Спортсменка добавила, что ей смешно такое читать.