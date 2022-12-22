"Использовали и выкинули": над телом оголившей груди Бузовой грязно надругались

Ольга Бузова недавно порадовала себя роскошной квартирой. В стенах нового жилища ей, тем не менее, придется снова посыпаться одной: в личной жизни певицы до сих пор царит бескрайняя черная полоса.
Положение настолько отчаянное, что поклонники Ольги Бузовой уже сгрызли себе все ногти: вдруг дело не в высоких требованиях к партнеру, а в каком-то проклятии?! На мольбы о помощи откликнулась шаманка Эльвира Усубалиева. Раскинув карты таро, та пришла к выводу, что на артистке лежит порча, которая угрожает женщине вечным одиночеством.
Бывшая приятельница, с которой Ольга Бузова часто общалась еще на площадке "Дома-2", сильно завидовала популярности телеведущей, поэтому обратилась к колдунье, и с ее помощью надругалась над астральным телом блондинки. Этот обряд якобы стал причиной неудач в личной жизни звезды, которая оголила груди на минувшей тусовке.
"Одним словом, все они покрутили девкой, использовали и выкинули", – напомнила Эльвира
Усубалиева
то, как закончились все отношения Бузовой.
Что же делать "проклятой" знаменитости? Шаманка считает, что нужно провести ритуал на очищение, а затем "съездить в места силы, провести определенные ритуалы и поставить защиту". Тогда и в личной жизни Ольги Бузовой все наладится, и ребеночка небеса сразу же пошлют.