"Бесцельно прожитая жизнь": узнавшие о смерти Бузовой фанаты рыдают после кровавого утра

На старте звездной карьеры в шоу "Дом-2" Ольга Бузова сильно подорвала доверие поклонников. В 2013 году накануне конкурса "Человек года" ведущая разыграла свою кончину. Когда фанаты узнали о смерти теледивы, пролили немало слез, а когда вскрылось, что смерть липовая, не раз стиснули кулаки.
Подлый обман Ольга Бузова объясняла пиар-ходом и попыткой проверить реакцию общественности. С тех пор много воды утекло, и злопыхатели не раз "хоронили" звезду уже против ее воли.
Как бы ни пыталась знаменитость получить всеобщее уважение и почет, критиков меньше не становится. Некоторые россияне осуждают звезду за чересчур откровенные наряды, образ жизни и отсутствие семьи. Ольга Бузова по-прежнему подогревает интерес, но дурная слава о ней не утихает.
Кто бы мог подумать, что утро 25 декабря 2022 года фанаты теледивы назовут кровавым из-за странного зрелища. Певица разместила в Сети видео из коридора новой квартиры, в котором едва уместились скрутки алых шаров и гигантские букеты красных роз. Действительно, оттеночная палитра на ролике вышла кровавой, да и хозяйка выскочила под камеру в багровом халатике.
Наверняка знаменитость пыталась спровоцировать слухи об очередном романе, да только публика восприняла ее действия как акт отчаяния. Поклонники, искренне переживающие за личную жизнь звезды, уже рыдают, ведь совсем скоро Ольга Бузова отметит 37-летие, а ни мужа, ни детей у нее нет.
"Счастье — просыпаться на радостный плач и смех ребенка. Все остальное — оправдание за бесцельно прожитую жизнь", — упрекнули в одной из соцсетей Ольгу Бузову.