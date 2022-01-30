Мрачный Виторган оплакивает кончину близкого: Кланяюсь

Эммануил Виторган убит горем после новости о смерти Леонида Куравлева.

Новость о скоропостижной кончине советского артиста поразила общественность сегодня. Леонид Вячеславович умер в хосписе, не справившись с несколькими тяжелыми болезнями.

Напомним, артист лежал в больнице в Коммунарке с пневмонией, позже у него у него диагностировали деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь, которая сильно повреждает головной мозг. Куравлева перевели в хоспис, где за его состоянием следили медицинские работники, однако организм знаменитого артиста не выдержал нагрузок.

Коллеги по цеху в шоке от произошедшего. Помрачневший от ужаса Эммануил Виторган опубликовал в своем блоге пост в память о Леониде Куравлеве. "Мой дорогой! Ты был и останешься Большим Актером! Кланяюсь… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился артист к ушедшему.

Стало известно, что источник, сообщивший о смерти Леонида Куравлева, указал также и место будущего захоронения. Скорее всего, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с любимой женой Ниной. Информации о дате прощания пока нет, скорее всего, родственники объявят ее в ближайшее время.