"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"

После того, как в одном из последних выпусков шоу "Поле чудес" участникам достались унизительные дешевые призы из черного ящика, зрители возмутились и принялись жестко критиковать ведущего и руководство программы. За коллег вступился продюсер Леонид Дзюник.

Корыстным россиянам досталось от шоумена. Он объяснил причины подарков в виде бутылки водки и кабачка на передаче.

Леонид Дзюник напомнил, что в России до сих пор бушует пандемия коронавируса. По его словам, из-за этого люди уходят из бизнеса, и у любимого миллионами зрителей шоу сейчас нет такого количества рекламодателей, как раньше.

Продюсер отметил, что поэтому и подарки участникам стали дешевле. Он пристыдил корыстных людей за то, что им мало того, что их и так показывают на Первом канале. "Разбаловали подарками", – резко заявил шоумен. Он добавил, что народу хватит получать телевизоры и машины.

Напомним, эфир скандального выпуска "Поле чудес" был посвящен 100-летию Республики Коми, но в итоге вместо чествования получился унизительный скандал. Во время программы жители региона должны были проявить свою эрудицию в знании архаизмов Русского Севера.

Как писали "Дни.ру", в выпуске шоу "Поле чудес" помимо всего прочего была допущена грубая географическая ошибка. Вместо Крайнего Севера в описании создатели контента указали название Аляска. Это тоже россиян.