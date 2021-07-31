"Большое разочарование!": Якубович испугался встречи с возлюбленной

Леонид Якубович недавно дал большое интервью, где рассказал про работу, театр и книги. Также телеведущий вспомнил о своей первой любви.



Неизменный телеведущий телешоу "Поле Чудес" разоткровенничался в недавнем интервью и поделился историей о первой влюбленности. Народный артист встретил ее еще в школе. Как известно, Леонид Якубович доучился всего до восьмого класса, после этого его выгнали из учебного заведения.

Видимо, девушка произвела на будущего популярного телеведущего огромное впечатление, так как спустя столько лет он написал о ней в своей книге. Но встретиться с ней Якубович не захотел, так как считает, что он не испытает каких-то приятных чувств и на него не нахлынет волна воспоминаний. Вместо этого, по мнению артиста, он лишь разочаруется.

"Вообще, не дай бог встречаться через много лет с тем, что мы называем "первая любовь", – высказался Леонид Аркадьевич.

Как известно, советский и российский актер, сценарист и телепродюсер был женат трижды. Он развелся с первой супругой Раисой, потом с Галиной, а после сыграл свадьбу с Мариной Видовой. Но по слухам, они живут сейчас отдельно.

Также у народного артиста Российской федерации есть сын Артем Антонов от второго брака и дочь Варвара Видео от третьего брака, которая сейчас учится в МГИМО на направлении "Международная журналистика". Артем тоже связан с телевидением. Он работает в Дирекции информационных программ на "Первом канале".