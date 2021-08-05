"Очень обидно": обнажившая грудь модель неловко оправдалась за отдых на яхте с мужем принцессы Евгении

На протяжении нескольких лет скандалы в королевской семье провоцировали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, но на сей раз "прокололся" супруг принцессы Евгении Джек Бруксбэнк. Недавно бизнесмена застали на яхте в компании моделей. Одна из девушек в его присутствии сняла бикини. Снимки папарацци быстро разлетелись по Сети.
Инсайдеры уверяют: Джек был на Капри по работе. Мол, он порядочный семьянин, который не стал бы изменять своей супруге. Неловко оправдалась и та самая модель, снявшая бикини при женатом бизнесмене. В беседе с журналистами Эрика Пелосини Лиман рассказала, что ей пришлось снять верхнюю часть купальника, потому что на него попала вода.
При этом девушка понимает, что это выглядит недостойно для Бруксбэнка, который оставил принцессу Евгению и пятимесячного сына дома. Но заявление модели вряд ли на что-то повлияет, ведь многие продолжают подозревать, что Джек, который, видимо, просто отдыхал на яхте в компании нескольких женщин, не верен своей супруге.
"Очень обидно, что люди думают так", – сказала Эрика.
Напомним, в феврале этого года принцесса Евгения родила от Джека Бруксбэнка сына. Мальчика назвали Огастом (Августом). Он девятый по счету правнук королевы Елизаветы II и 11-й в очереди на трон.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре
Начальник самоутверждается за счет сотрудников