Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Суббота
14 августа
Лента новостей
13:17
Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз
12:57
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища
12:57
"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины
12:52
В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство
12:44
Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки
12:39
"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни
12:36
"Все проблемы сваливают": посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре
11:46
"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика
11:45
Зеленский вступился за темнокожего спортсмена: Достойнейший сын Украины
11:34
"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство
11:19
"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье
10:57
Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше
10:53
"Состояние пограничное": Загробный мир не отпускает вышедшую из комы МакSим
09:59
"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой
06:38
"Жесть!": Дочь Джигана и Самойловой вывернула конечность
04:31
К чему снится взрыв
02:16
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 14 августа
00:14
Стало известно о целях Бритни Спирс после освобождения: Зачать еще одного ребенка
21:58
По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены
21:57
"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа
21:54
Под Волгоградом школьник умер после катания на велосипеде
21:52
"Тяжело его потерять": Бородина не может забыть покойного возлюбленного
21:32
На юге Москвы в результате ДТП пострадал ребенок
21:17
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
20:49
В Москве строитель похитил коллегу из-за нежелания отдавать ему долг
20:34
"Зависть и злоба": дочь объяснила отсутствие фото с Салтыковой
20:23
Житель Томска зверски избил женщину в подъезде жилого дома
19:15
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
18:15
"Оставили право выбора": Бородина оправдалась за эксперименты над малолетней дочерью
18:11
Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни
18:10
Неузнаваемый актер "Универа" и его жена отпраздновали 10-летие совместной жизни
17:59
В театре сообщили о состоянии здоровья истощенной Алентовой
17:56
"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань
17:39
"Назвал меня свиньей?": униженная Брыльска врезала Охлобыстину
17:31
Ковид убил звезду латиноамериканских сериалов: похороны будут тайными
17:11
Сын обратился к Пьехе после избиения
17:05
"Ее уже нет с нами": Смерть в семье Толкалиной всполошила народ
16:51
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
16:48
Бабкина открестилась от задержанного в ее театре на репетиции артиста
16:39
В Воронеже водитель иномарки сбил на тротуаре пешеходов
16:35
Бурак Озчивит из "Основания: Осман" убит горем: дом звезды под угрозой
16:14
Орбакайте перепутали с 72-летней Пугачевой
16:10
"Проституткой будешь!": Масю Шпак приложили за развод с фриком
16:04
"Зачем я живу": Билан отмаливает мерзкие поступки
15:56
Число погибших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось
15:45
Звезда "Секса в большом городе" о странном поведении Михаила Барышникова: Он слишком русский
15:41
"Бабка с фотошопом": Бледанс оправдалась после объятий с молодым красавцем
15:38
Обвиняют в мошенничестве: близкого человека Бородиной разыскивает Интерпол
15:37
"Почти не помнит": частично потерявшая память певица МакSим сбежала из больницы
15:21
"Уголовное дело!": Кутящая с мужиком Бузова вляпалась в неприятности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
"Умирает в реанимации": Шаляпин жалеет деньги на врачей
Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число
"Ад не может закончиться": Ефремов плюнул в душу родне погибшего в ДТП мужчины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища

"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища

Наталья Дрожжина знаменита не только своими ролями в кино, но и махинациями с имуществом. Теперь же актрису обвинили еще и в краже памятника.
прочитано 168 раз

Совсем недавно 49-летний музыкант Стас Барецкий поделился своим мнением по поводу деятельности супругов Ципина и Дрожжиной. Он назвал жену юриста и экс-вице-президента Национальной экспертной палаты России настоящим ритуальным агентом.

ПО ТЕМЕ

"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье

Вдова Баталова устроила Цивину и Дрожжиной очередной скандал: Требует закрыть фонд

Бывший участник группы "Ленинград" обосновал это тем, что как только кто-то из знаменитостей умирает, на горизонте сразу же появляется героиня фильмов "Ищу человека" и "Семнадцать мгновений весны" и помогает родственникам покойных помочь с делением имущества. Так, он вспомнил, как Наталья обманула его на 300.000 рублей, когда они вели общее дело.

Теперь же Наталья Дрожжина пошла дальше. По слухам, она украла памятник с кладбища и поставила его на могилу своей матери.

"Человек ничем не брезгует, человек зарабатывает деньги. Не обманет – не проживет" – высказался музыкант в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Артистка не дала никаких комментариев по этому поводу. А вот ее супруг ответил на обвинения.

"Да вы что, с ума сошли?! Памятник нам на Даниловском кладбище дали". – возмутился юрист.

Также он поделился новостями о самочувствии артистки. Из-за постоянных разборок знаменитость не смогла навести порядок на могиле матери и поэтому обратилась за помощью. Неравнодушные люди все убрали около памятника на Кунцевском кладбище.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 августа 2021, 12:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье

Борьба за имущество продолжается
Шоу-бизнес

"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство

Подробности о разрушении семьи
Шоу-бизнес

"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну

Вскрылись детали горестного события
Шоу-бизнес

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек

Ее поддержали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+