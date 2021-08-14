"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища

Совсем недавно 49-летний музыкант Стас Барецкий поделился своим мнением по поводу деятельности супругов Ципина и Дрожжиной. Он назвал жену юриста и экс-вице-президента Национальной экспертной палаты России настоящим ритуальным агентом.
Бывший участник группы "Ленинград" обосновал это тем, что как только кто-то из знаменитостей умирает, на горизонте сразу же появляется героиня фильмов "Ищу человека" и "Семнадцать мгновений весны" и помогает родственникам покойных помочь с делением имущества. Так, он вспомнил, как Наталья обманула его на 300.000 рублей, когда они вели общее дело.
Теперь же Наталья Дрожжина пошла дальше. По слухам, она украла памятник с кладбища и поставила его на могилу своей матери.
"Человек ничем не брезгует, человек зарабатывает деньги. Не обманет – не проживет" – высказался музыкант в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
Артистка не дала никаких комментариев по этому поводу. А вот ее супруг ответил на обвинения.
"Да вы что, с ума сошли?! Памятник нам на Даниловском кладбище дали". – возмутился юрист.
Также он поделился новостями о самочувствии артистки. Из-за постоянных разборок знаменитость не смогла навести порядок на могиле матери и поэтому обратилась за помощью. Неравнодушные люди все убрали около памятника на Кунцевском кладбище.
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