"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье

Гитана Леонтенко уже больше года судится из-за наследства покойного мужа Алексея Баталова. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина – не последние участники этого скандала.

Российский юрист, общественный деятель, экс-вице-президент Национальной экспертной палаты России Михаил Цивин и его жена, советская и российская актриса театра и кино, почетный академик фонда Международной академии культуры и искусства Наталья Дрожжина обвиняются в мошенничестве. Но супруги отрицают свою вину в каких-либо преступлениях и утверждают, что они не причастны к аферам.

После смерти актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме "Москва слезам не верит", Алексея Баталова прошло больше трех лет, но страсти вокруг его наследства не утихают до сих пор.

Вдова артиста Гитана Леонтенко не смогла самостоятельно разобраться с документацией и попросила помощи у Дрожжиной. Как оказалось, та изначально не хотела принимать участие в дележке имущества, но согласилась ради дочери покойного актера Марии.

В сентябре 2020 года Гитана заявила, что Цивин и Дрожжина подделали ее подпись и все наследство перешло им. Также по словам бывшей циркачки, супруги завладели банковскими счетами . Это и послужило началу судебных разбирательств.

Весной этого года вдова и дочь Баталова сумели вернуть себе всю недвижимость. Несмотря на то, что юрист и актриса пытались самостоятельно разобраться в ситуации, без суда, те отказались.

Когда Цивин покинул зал суда, он объявил, что готов понести наказание, но только если его вина будет доказана.

"Я только что видел заключение – все подписи вдовы Баталова действительны. Лжет она!" – добавил он, садясь в машину.