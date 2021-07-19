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Шоу-бизнес
"Уже скоро": Сын тяжелобольного Боярского раскрыл правду о состоянии отца

"Уже скоро": Сын тяжелобольного Боярского раскрыл правду о состоянии отца

Сраженный ковидом Михаил Боярский не вышел на связь с фанатами. Наследник артиста прояснил ситуацию.
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На днях в инстаграм-аккаунте Михаила Боярского появилась публикация, в которой от имени певца сообщалось об эффективности вакцинации против коронавируса. В действительности Михаил Боярский не писал ни слова, так как сейчас не ведет "Инстаграм", а борется со страшным недугом. От лица артиста к россиянам обратился неизвестный человек. Это сообщил "Комсомольской правде" сын музыканта Сергей.

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Михаилу Боярскому сейчас приходится непросто. Почтенный возраст и наличие приобретенных в течение жизни заболеваний весьма усложняют борьбу с опасным вирусом. Тем не менее, по словам наследника певца, Михаил Боярский хорошо держится: болезнь дает о себе знать с небольшим количеством симптомов. "Температуры нет, и мы очень рассчитываем, что уже скоро он будет дома", — выразился сын артиста Сергей.

Напомним, о состоянии Михаила Боярского всерьез беспокоится актер Иван Краско. Переживания возникли из-за того, что он не смог дозвониться ни до тяжелобольного музыканта, ни до его жены. Сам Краско переболел ковидом в 2020 году. Хотя он и переносил недуг в легкой форме, воспоминания о тех временах у него остались далеко не лучшие. "Это все равно тяжело, это все равно страшно", – высказывался пожилой артист.


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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 14:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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