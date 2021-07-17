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Шоу-бизнес
“Приятного здесь мало”: заболевший ковидом Боярский не может выздороветь

“Приятного здесь мало”: заболевший ковидом Боярский не может выздороветь

Жена известного актёра рассказала о состоянии мужа, заболевшего COVID-19. Михаил Боярский остаётся в больнице, как минимум, – до следующей недели.
прочитано 913 раз

В среду, 14 июля, актёр театра и кино, певец и музыкант Михаил Боярский был госпитализирован с подозрением на COVID-19. При этом обнаружил заболевание народный артист РСФСР совершенно случайно – он обратился к врачам за медицинской помощью, однако совершенно по другому вопросу. Сразу после обнаружения коронавирусной инфекции Боярского положили в больницу.

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 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Жена актёра, Лариса Регинальдовна Луппиан, сообщает, что сейчас Михаил Боярский чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает: “Температуры у него нет, слава Богу”. Однако до конца народный артист ещё не выздоровел – отрицательного теста на коронавирус пока нет. Поэтому пока известный актёр остаётся в больнице имени Боткина.

К счастью, жена Михаила Боярского говорит о том, что болезнь у актёра проходит в лёгкой форме, и его состояние стабильно, однако напоминает, что он всё-таки болен коронавирусом, а “приятного в этом мало”.

Напомним, что некоторые СМИ сообщили о том, что Михаил Боярский был выписан из стационара и уже находится дома, однако семья и близкие не подтверждают эту информацию. Несмотря на то, что актёру уже не терпится вернуться в родные стены, до полного выздоровления придётся остаться в больнице.

В последнее время всё чаще и чаще приходят новости о заражении российских знаменитостей коронавирусной инфекцией. Все переносят болезнь по-разному – от бессимптомного состояния до летального исхода.


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Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 14:20 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость805931
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Алиса
Носитель может выделять вирус до 90 дней. Это не означает, что он болен. Просто в анализе ПЦР обнаруживаются неактивные компоненты вируса.
Короче, подлянщик- тихушник!
Алиса
Пожаловаться Ответить
Носитель может выделять вирус до 90 дней. Это не означает, что он болен. Просто в анализе ПЦР обнаруживаются неактивные компоненты вируса.
1

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