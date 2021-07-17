“Приятного здесь мало”: заболевший ковидом Боярский не может выздороветь

В среду, 14 июля, актёр театра и кино, певец и музыкант Михаил Боярский был госпитализирован с подозрением на COVID-19. При этом обнаружил заболевание народный артист РСФСР совершенно случайно – он обратился к врачам за медицинской помощью, однако совершенно по другому вопросу. Сразу после обнаружения коронавирусной инфекции Боярского положили в больницу.
Жена актёра, Лариса Регинальдовна Луппиан, сообщает, что сейчас Михаил Боярский чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает: “Температуры у него нет, слава Богу”. Однако до конца народный артист ещё не выздоровел – отрицательного теста на коронавирус пока нет. Поэтому пока известный актёр остаётся в больнице имени Боткина.
К счастью, жена Михаила Боярского говорит о том, что болезнь у актёра проходит в лёгкой форме, и его состояние стабильно, однако напоминает, что он всё-таки болен коронавирусом, а “приятного в этом мало”.
Напомним, что некоторые СМИ сообщили о том, что Михаил Боярский был выписан из стационара и уже находится дома, однако семья и близкие не подтверждают эту информацию. Несмотря на то, что актёру уже не терпится вернуться в родные стены, до полного выздоровления придётся остаться в больнице.
В последнее время всё чаще и чаще приходят новости о заражении российских знаменитостей коронавирусной инфекцией. Все переносят болезнь по-разному – от бессимптомного состояния до летального исхода.
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