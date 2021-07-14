Краско бьет тревогу из-за пропавшего Боярского

СМИ сообщают, что советский и российский актер Михаил Боярский уже седьмой день болеет ковидом и госпитализирован в Боткинскую больницу. При этом представители актера уверяют, что он находится дома, а ковид у него якобы еще только подозревают.
Также появилась и противоречивая информация непосредственно от источников, знакомых с ситуацией. К примеру, в Театре имени Ленсовета подтвердили информацию о госпитализации Михаила Боярского.
Коллега и друг актера Иван Краско обеспокоен такими новостями. Еще больше его пугает то, что Михаил Боярский сейчас не отвечает на звонки. Молчит и его жена, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.
Сам Иван Краско переболел коронавирусом осенью 2020-го. Тогда он перенес его в легкой форме и теперь не знает, случится ли повторный инцидент. Однако Краско назвал это "репетицией инсульта".
"Это все равно тяжело, это все равно страшно", – рассказывал 90-летний Иван Краско.
Как известно, ранее Михаил Боярский сделал прививку от коронавируса. Он говорил, что вакцинация необходима для полноценной жизни современного человека.
Напомним, сейчас вся Россия молится о здоровье госпитализированного музыканта Петра Мамонова. Он находится в коме, и у него отказывают внутренние органы. Врачи спасают звезде жизнь.
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