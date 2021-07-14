Под присмотром врачей: Боярского срочно увезли в больницу

Сегодня стало известно об экстренной госпитализации Михаила Боярского. Он находится в Боткинской больнице.

В Сети появилась очередная тревожная новость. Сообщается, что актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. По информации некоторых СМИ, диагноз знаменитости уже поставили: главный мушкетер страны, судя по всему, заразился коронавирусной инфекцией.

Журналисты телеграм-канала Mash подчеркнули, что Михаила Боярского госпитализировали не сейчас, а уже около трех дней назад. По неизвестным причинам информация стала доступна лишь сегодня. Однако симптомы болезни наблюдались у актера уже около недели. Детали состояния пока уточняются.

71-летний Михаил Сергеевич, видимо, настроен достаточно позитивно и говорит, что чувствует себя вполне нормально. "И не такое видал на своем веку", – указал источник. Сейчас публика крайне обеспокоена новостью и искренне верит в то, что знаменитости удастся быстро встать на ноги.

Напомним, в крайне тяжелом состоянии с тем же диагнозом сейчас находится музыкант Петр Мамонов. Сегодня стало известно, что у него обнаружили сепсис и делают переливание крови. Врачам не удается вывести артиста из медикаментозного сна.

