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Шоу-бизнес
Под присмотром врачей: Боярского срочно увезли в больницу

Под присмотром врачей: Боярского срочно увезли в больницу

Сегодня стало известно об экстренной госпитализации Михаила Боярского. Он находится в Боткинской больнице.
прочитано 1395 раз

В Сети появилась очередная тревожная новость. Сообщается, что актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. По информации некоторых СМИ, диагноз знаменитости уже поставили: главный мушкетер страны, судя по всему, заразился коронавирусной инфекцией.

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 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Журналисты телеграм-канала Mash подчеркнули, что Михаила Боярского госпитализировали не сейчас, а уже около трех дней назад. По неизвестным причинам информация стала доступна лишь сегодня. Однако симптомы болезни наблюдались у актера уже около недели. Детали состояния пока уточняются.

71-летний Михаил Сергеевич, видимо, настроен достаточно позитивно и говорит, что чувствует себя вполне нормально. "И не такое видал на своем веку", – указал источник. Сейчас публика крайне обеспокоена новостью и искренне верит в то, что знаменитости удастся быстро встать на ноги.

Напомним, в крайне тяжелом состоянии с тем же диагнозом сейчас находится музыкант Петр Мамонов. Сегодня стало известно, что у него обнаружили сепсис и делают переливание крови. Врачам не удается вывести артиста из медикаментозного сна.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 10:37 Источник: телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник

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