90-летний Краско убит горем из-за смерти близкой женщины

В возрасте 89 лет ушла из жизни подруга Ивана Краско – актриса Кира Крейлис-Петрова.

Знаменитая артистка из Санкт-Петербурга близки приятельствовала с Иваном Краско. Актер любил бывать у нее в гостях. Он считает Крейлис-Петрову выдающейся клоунессой.

Подругу он запомнил очень гостеприимной, веселой и легкой в общении. Звезда комедии была скромна и не тщеславна и всегда смущалась, когда Иван Краско ее хвалил. По словам актера, его коллега была очень запасливой и хлебосольной хозяйкой. Она устраивала для друга душевные посиделки за щедрым столом.

В последний раз Иван Краско виделся с Крейлис-Петровой зимой. "Аплодирую тебе, Кира", – высказался артист после смерти подруги. Отметим, актриса снялась в картинах "Окно в Париж", "Улицы разбитых фонарей", "Кухня" и других. Долгие годы Крейлис-Петрова служила в Александринском театре.

Напомним, ранее стало известно, что 90-летний Иван Краско собирается летом жениться на женщине, которая младше него более, чем на 50 лет. Однако друзья артиста подозревают избранницу звезды Наталью Смыкову в меркантильности и настаивают на том, чтобы актер не торопился под венец.