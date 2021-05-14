90-летний Краско убит горем из-за смерти близкой женщины

Знаменитая артистка из Санкт-Петербурга близки приятельствовала с Иваном Краско. Актер любил бывать у нее в гостях. Он считает Крейлис-Петрову выдающейся клоунессой.
Подругу он запомнил очень гостеприимной, веселой и легкой в общении. Звезда комедии была скромна и не тщеславна и всегда смущалась, когда Иван Краско ее хвалил. По словам актера, его коллега была очень запасливой и хлебосольной хозяйкой. Она устраивала для друга душевные посиделки за щедрым столом.
В последний раз Иван Краско виделся с Крейлис-Петровой зимой. "Аплодирую тебе, Кира", – высказался артист после смерти подруги. Отметим, актриса снялась в картинах "Окно в Париж", "Улицы разбитых фонарей", "Кухня" и других. Долгие годы Крейлис-Петрова служила в Александринском театре.
Напомним, ранее стало известно, что 90-летний Иван Краско собирается летом жениться на женщине, которая младше него более, чем на 50 лет. Однако друзья артиста подозревают избранницу звезды Наталью Смыкову в меркантильности и настаивают на том, чтобы актер не торопился под венец.
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