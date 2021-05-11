"Пытается уничтожить Ивана Ивановича": друзья бьют тревогу из-за предстоящей свадьбы 90-летнего Краско

Сорокин считает, что бракосочетание артиста с Натальей Смыковой необходимо срочно отменить. Он уверен, что женщина Ивану Краско сосватал его директор Вячеслав Смородинов.
Журналист о нем не лучшего мнения. Он полагает, что мужчина делает все ради собственной выгоды и финансовых интересов. Сорокин убежден, что директор хочет разорить Ивана Краско. "Всеми способами пытается уничтожить Ивана Ивановича", – заявил он.
Журналист отметил, что не раз советовал звезде театра и кино не общаться с Вячеславом Смородиновым. Сорокин уверяет, что актер признавался ему, что сам боится своего директора, но без его помощи не может из-за преклонного возраста.
Сорокин убежден, что невеста хочет заполучить наследство Ивана Краско. Он считает, что артисту сейчас нужен отдых, а не любовные страсти. Напомним, Иван Краско был женат четыре раза.
Мариана Саид Шах согласна с мнением коллеги относительно Натальи Смыковой. Она полагает, что избранница актера – меркантильная дама, которой нужно состояние знаменитости. Только участок в поселке Вартемяги, которым владеет Иван Краско, стоит порядка шести миллионов рублей.
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