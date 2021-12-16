Как в последний раз: онкобольной Тиньков занялся сексом с женой в палате во время химиотерапии

Олег Тиньков рассказал, как совмещал обычную жизнь с интенсивным лечением рака.

В 2019 году предприниматель Олег Тиньков столкнулся со страшным недугом. Ему диагностировали рак крови. Болезнь заставила бизнесмена пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Когда Тиньков узнал о диагнозе, впал в отчаяние. Однако потом решил бороться. Супруга помогала ему во всем. Она заставила его стремиться к выздоровлению хотя бы ради того, чтобы увидеть внуков, ведь практически все остальное в его жизни уже было.



Сейчас, несмотря на выпавшие испытания, Олег Тиньков не отчаивается и с позитивом относится к жизни. В одном из интервью он рассказал, как однажды занимался сексом с женой прямо во время химиотерапии в больнице.

"Прямо с ошейником, прямо с химии, прямо в больнице "Хелиос" мы занимались сексом", — рассказал Олег Тиньков.

Предприниматель отметил, что проходит курсы химиотерапии за границей, так как, по его словам, в России нет инфраструктуры и специалистов, способных победить рак. За рубежом ему успешно сделали трансплантацию костного мозга. Уже год Тиньков в ремиссии, но, как известно, болезнь может вернуться в любой момент.

Напомним, Олег Тиньков является основателем нескольких компаний, в том числе сети магазинов "Техношок" и заводов "Дарья". В 2006 году он создал первый онлайн-банк Тинькофф.