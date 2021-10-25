Кадышева раскрыла правду о болезни: Я борюсь

На днях народная артистка впервые появилась на публике после продолжительного отсутствия. 62-летняя исполнительница дала концерт и испытала бурю эмоций, которых ей давно не хватало. Надежда Кадышева призналась, что после долгого расставания со зрителями она "просто летала".
Пока артистка оставалась в тени, поклонники гадали о том, что происходит со звездой. Ранее СМИ писали о том, что Надежда Никитична перенесла две серьезные операции. К тому же, в Сети ходили многочисленные слухи о том, что у певицы подозревают онкологическое заболевание.
Корреспонденты программы "Ты не поверишь!", выходящей на телеканале НТВ, спросили артистку о болезнях и ее нынешнем состоянии. В ответ она дала понять, что чувствует себя прекрасно, мыслит позитивно и всячески поддерживает свое здоровье.
"Может быть, когда-то я болела, но сейчас я борюсь и очень собой довольна," – раскрыла всю правду о болезни артистка.
Солистка ансамбля "Золотое кольцо" отметила, что за период пандемии все артисты изрядно устали. Певицу огорчает, что коварный вирус вновь активизировался при том, что она сама только-только вернулась на сцену. Однако весь театр Кадышевой давно вакцинировался, поэтому она планирует активно работать, давать концерты и радоваться жизни.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что уличенную во множественных операциях Надежду Кадышеву приложили за странный вид.
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