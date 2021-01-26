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Он не является отцом: 90-летнего Краско дурят с рождением наследника

Он не является отцом: 90-летнего Краско дурят с рождением наследника

Иван Краско. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
СМИ тиражируют новость о том, что 90-летний российский актер Иван Краско стал отцом в шестой раз и собирается жениться. Коллеги артиста сомневаются, что это правда, и Краско не дурят в очередной раз.
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В последнее имя имя Ивана Краско звучит не в контексте его ролей в кино, а связано с его скандальной личной жизнью. Несмотря на почтенный возраст, актер может похвастаться кипящими итальянскими страстями в копилке своего любовного опыта.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

90-летний Иван Краско был женат четыре раза, а теперь выяснилось, что у него родился ребенок. Об этом любовница актера рассказала в эфире шоу "На самом деле".

Девочка по имени Дарья якобы родилась 4 декабря прошлого года, причем Иван Краско признал ребенка и, по данным СМИ, собирается жениться на матери своей дочки – Юлии Кичемасовой. Она якобы родила ребенка с помощью процедуры ЭКО и замороженного несколько лет назад биоматериала актера. С ней Иван Краско встречался еще до развода с Натальей Шевель.

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина уверена, что это не его ребенок. На одной из передач, посвященной скандалам Ивана Краско, она задалась вопросом, почему актер бросил свою предыдущую пассию Наталью Шевель. В беседе с "Дни.ру" бизнесвумен рассказала, почему Краско не женится еще раз.

"Я не думаю, что он является отцом. Хотя он очень приятный и обаятельный человек. У нас очень многие хотят пиара любым способом. Возможно это связано. Но я думаю, он не будет жениться на ней, это мое мнение. Несмотря на возраст, он в здравом уме в здравой памяти. Но если все очень захотят, то будет фиктивная бумажка о том, что поженились. Это несложно. Но нельзя же на всех жениться! Паспорта не хватит. Он очень обаятельный, порядочный, но романы он вряд ли крутит", – рассказала в комментарии для "Дни.ру" Лариса Копенкина.

Ранее сообщалось, что у покойного сына Ивана Краско Андрея объявилась внебрачная дочь, которой уже 15 лет. Некая Анна Быстрова заявила, что встречалась с актером за два года до его кончины и узнала оо беременности после расставания. Иван Краско скептически отнесся к появлению внучки.

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Автор: 26 января 2021, 17:44 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

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