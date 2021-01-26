Любовница родила от замороженной спермы 90-летнего Краско: Если любовь, то никаких преград

Наследница родилась 4 декабря прошлого года, причем артист признал ребенка и невероятно счастлив. Матерью малышки, которую назвали Дашей, стала Юлия Кичемасова, с которой актер состоял в отношениях еще до развода с Натальей Шевель. Тогда влюбленная в Ивана Краско девушка пообещала, что родит ему ребенка.
Правда, сделать это естественным способом не получилось, и Юле пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Для этого она воспользовалась биоматериалом, который актер заморозил много лет назад. "Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка нет", – уверен артист.
Иван Краско даже собирается жениться на матери своей младшей дочери. Однако бывшая супруга знаменитости Наталья Вяль не верит в то, что малышка действительно плоть от плоти известного актера. В эфире шоу "На самом деле" она попросила провести ДНК-экспертизу.
Напомним, ранее появилась информация о том, что у покойного сына Ивана Краско Андрея есть внебрачная дочь, которой уже 15 лет. Некая Анна Быстрова заявила, что встречалась с артистом за два года до его смерти и узнала о беременности уже после расставания. Она решила не говорить о ребенке, так как в тот момент отношения были испорчены.
Иван Краско отметил, что никогда не слышал ни о какой Анне Быстровой, хотя сын был с ним предельно честен и откровенен. Впрочем, он согласился сделать ДНК-тест.
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