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Шоу-бизнес
Любовница родила от замороженной спермы 90-летнего Краско: Если любовь, то никаких преград

Любовница родила от замороженной спермы 90-летнего Краско: Если любовь, то никаких преград

Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иван Краско известен не только яркими ролями, но и бурной личной жизнью. 90-летний актер был женат четыре раза, а теперь выяснилось, что недавно у него родился ребенок. Об этом любовница звезды заявила в эфире шоу "На самом деле".
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Наследница родилась 4 декабря прошлого года, причем артист признал ребенка и невероятно счастлив. Матерью малышки, которую назвали Дашей, стала Юлия Кичемасова, с которой актер состоял в отношениях еще до развода с Натальей Шевель. Тогда влюбленная в Ивана Краско девушка пообещала, что родит ему ребенка.

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Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Правда, сделать это естественным способом не получилось, и Юле пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Для этого она воспользовалась биоматериалом, который актер заморозил много лет назад. "Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка нет", – уверен артист.

Иван Краско даже собирается жениться на матери своей младшей дочери. Однако бывшая супруга знаменитости Наталья Вяль не верит в то, что малышка действительно плоть от плоти известного актера. В эфире шоу "На самом деле" она попросила провести ДНК-экспертизу.

Напомним, ранее появилась информация о том, что у покойного сына Ивана Краско Андрея есть внебрачная дочь, которой уже 15 лет. Некая Анна Быстрова заявила, что встречалась с артистом за два года до его смерти и узнала о беременности уже после расставания. Она решила не говорить о ребенке, так как в тот момент отношения были испорчены.

Иван Краско отметил, что никогда не слышал ни о какой Анне Быстровой, хотя сын был с ним предельно честен и откровенен. Впрочем, он согласился сделать ДНК-тест.

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Автор: 26 января 2021, 14:37 Источник: На самом деле ✓ Надежный источник
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87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Краско опять на заработки двинул....
Гость
Ответить
Уберите деда с прокисшей спермой,воротит уже！
Гость
Ответить
У этого 90.летнего деда полный букет из деменции, старческого слабоумия и альцгеймера! Бога бы побоялся!
1

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