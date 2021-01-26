Любовница родила от замороженной спермы 90-летнего Краско: Если любовь, то никаких преград

Иван Краско известен не только яркими ролями, но и бурной личной жизнью. 90-летний актер был женат четыре раза, а теперь выяснилось, что недавно у него родился ребенок. Об этом любовница звезды заявила в эфире шоу "На самом деле".

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