"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью

Ольга Бузова на прошлой неделе закатила грандиозную вечеринку в честь своего 35-летия. Друзья и родные собрались, чтобы поздравить звезду с важным событием. Однако не все близкие Оле люди смогли доехать до мероприятия.

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