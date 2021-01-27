"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью

Как оказалось, любимая бабушка артистки мечтала попасть на праздник, но не смогла по состоянию здоровья. 82-летняя Алла Тимофеевна тяжело заболела и оказалась в больнице. Однако, несмотря ни на что, она записала для внучки трогательное аудиосообщение.
Как отметила артистка, бабуля заявила, что скоро поправится и приедет к ней в Москву. Ольга Бузова призналась, что родственница находится в тяжелом состоянии и все ужасно переживают за ее здоровье. "Считается, что в таком состоянии не выкарабкиваются… Но я верю, что обниму ее", – говорит певица.
Стоит отметить, что мама Ольги Бузовой также не смогла приехать на день рождения. В настоящее время она ухаживает за бабушкой. От лица семьи звезду поздравили отец и сестра. Артистка не стала скрывать, что загадала в свой юбилей здоровья родным и близким.
"Желаю в том числе и себе равновесия и здоровья, потому что стресс расшатывает нервную систему", – отметила знаменитость.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что сестру Ольги Бузовой госпитализировали с инсультом. По словам Анны, в первые дни она с трудом разговаривала, не чувствовала руку и у нее перекосило лицо. Девушка была по-настоящему счастлива, когда снова смогла говорить.
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