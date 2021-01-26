Поставила невыполнимые условия: почему контракт Бузовой и Манукяна развалился

После празднования своего 35-летия поющая ведущая Ольга Бузова огорошила всех новостью: она рассталась с Давидом Манукяном. Что же стало причиной, рассказал знающий Ольгу психоаналитик.

После расставания с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA (Дава), Ольга Бузова денек поплакала, а потом пустилась в безудержное веселье. При этом Давид затих и как будто пропал с радаров. К тому же, у него начались проблемы со здоровьем – артист повредил сустав во время выступления в "Танцах со звездами" на канале "Россия 1".

В Сети заподозрили, что у Бузовой и Манукяна просто закончился контракт, который они якобы заключили ради пиара. Так это или нет, для многих остается загадкой. Психоаналитик, телеведущая и писатель Наталья Толстая в беседе с "Дни.ру" прокомментировала эту информацию. По мнению специалиста, Даве могли поставить невыполнимые условия.

"Бывает так, что расставания потихоньку перестают быть такими болезненными, как в первый раз. Привычный вывих – вправили, и пошла дальше. К тому же, это, очень вероятно, не конец. Первое – это может быть привлечение внимания к паре. Второе – конфликт, который раздули журналисты. Третье – это могут быть какие-то условия, которые не готов удовлетворять он, а она не может удовлетворить свои потребности", – рассказала Наталья Толстая.



Психолог добавила, что некоторые реагируют на боль так же, как и на радость. Возможно поэтому Бузова сразу после расставания продолжала веселиться и праздновать свой юбилей. Мозговой центр за это отвечает один.

"Знаю я Олечку хорошо и прекрасно понимаю, что ее психотип – актерский, истерический в хорошем смысле. Она не может позвонить и сказать всем: "Ребят, извините меня, я буду лежать и рыдать по Даве". Во-первых, он может с букетом прийти. Пока в отношениях двое, надо дать шанс человеку капитулировать. Второе – человек принял решение и говорит, я с тобой не буду. И он как кислородом хочет заткнуть эту дырку в душе самыми близкими людьми – мамой, подругой, знакомыми, музыкой, творчеством, работой. Там огромная дыра. Оля умеет любить искренне, с отдачей. Если она сейчас веселится – не значит, что у нее потом не будет отходняка", – добавила Наталья Толстая.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров объяснил свое отсутствие на дне рождения Ольге Бузовой. Фанаты считают, что это из-за Давы.