"В постели он был очень нежным": очередная пассия забеременела от Краско

По словам певицы Анны Ярославны, она познакомилась с Андреем Краско на съемках. Их отношения продолжались полгода. В свободное от работы время пара прогуливалась по Ботаническому саду и хорошо проводила время.
По словам Анны Ярославны, у Андрея Краско с ней якобы была интимная связь. По словам женщины, они встречались много раз в отеле. Актер одаривал ее цветами и комплиментами.
"В постели Андрей был очень нежным и трепетным. Всегда несколько волновался, начинал говорить ускоренно", – приводит "Собеседник" слова певицы.
Спустя какое-то время пара поняла, что им не по пути. Анна и Андрей Краско отдалились. Когда они расстались, женщина узнала, что беременна. Но на тот момент их отношения уже испортились, поэтому она решила ничего не говорить актеру.
Сейчас Елизавете 15 лет. Мать девушки намерена провести ДНК-тест, чтобы доказать звездное отцовство. Также женщина намерена включить наследницу в список претендентов на богатое имущество семьи. Помимо этого Анна мечтает познакомить дочь с дедушкой, актером Иваном Краско.
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