"Не курить и водочку не пить": Иван Краско страдает из-за коронавирусной инфекции

90-летний Иван Красно только перенес COVID-19. Несмотря на то, что все тесты на коронавирусную инфекцию отрицательные, состояние артиста все еще критично. По словам звезды, ему пришлось отказаться от пагубных привычек впервые за несколько десятков лет. прочитано 253 раза Иван Краско изрядно скучает по тем временам, когда он спокойно мог выкурить живительную сигаретку и пригубить стопку целительной водочки. Отсутствие "маленьких радостей" только расстраивает артиста. Ведь последствия вируса дают о себе знать и периодически тревожат его. ПО ТЕМЕ "Взрыв в голове, пошел звон": перенесший коронавирус Краско свалился с микроинсультом Иван Иванович Краско актер Более того, ярые поклонники творчества Краско еще не скоро смогут увидеть своего кумира вживую. Актера мучает глубокая одышка и постоянный упадок сил. Иван Иванович признался, пока его дыхание не восстановится, он не сможет выйти на сцену. Стоит отметить, что артист с трудом справляется с обычной ходьбой. Ему тяжело подниматься по лестнице и прогуливаться размеренным шагом. "Можно даже не курить и водочку не пить. Но очень тяжело стало ходить. Самое страшное – это одышка. Не знаю почему, но так и не проходит это. Очень короткое дыхание. Еще необычные сложности с пищевым трактом", – пожаловался Краско. Медицинские специалисты назначили Ивану Ивановичу долгую реабилитацию. К слову, подобное восстановление уже давным-давно стало не по карману артисту. Краско заручился поддержкой верных друзей, которые пообещали покрыть все расходы. Курс восстановительной терапии длится 21 день. Актера отправят в санаторий на Черной речке. Выяснилось, что стоимость пребывания в лечебном заведении обойдется в 100 тысяч рублей.

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