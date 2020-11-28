"Не курить и водочку не пить": Иван Краско страдает из-за коронавирусной инфекции

Иван Краско изрядно скучает по тем временам, когда он спокойно мог выкурить живительную сигаретку и пригубить стопку целительной водочки. Отсутствие "маленьких радостей" только расстраивает артиста. Ведь последствия вируса дают о себе знать и периодически тревожат его.
Более того, ярые поклонники творчества Краско еще не скоро смогут увидеть своего кумира вживую. Актера мучает глубокая одышка и постоянный упадок сил. Иван Иванович признался, пока его дыхание не восстановится, он не сможет выйти на сцену.
Стоит отметить, что артист с трудом справляется с обычной ходьбой. Ему тяжело подниматься по лестнице и прогуливаться размеренным шагом.
"Можно даже не курить и водочку не пить. Но очень тяжело стало ходить. Самое страшное – это одышка. Не знаю почему, но так и не проходит это. Очень короткое дыхание. Еще необычные сложности с пищевым трактом", – пожаловался Краско.
Медицинские специалисты назначили Ивану Ивановичу долгую реабилитацию. К слову, подобное восстановление уже давным-давно стало не по карману артисту. Краско заручился поддержкой верных друзей, которые пообещали покрыть все расходы.
Курс восстановительной терапии длится 21 день. Актера отправят в санаторий на Черной речке. Выяснилось, что стоимость пребывания в лечебном заведении обойдется в 100 тысяч рублей.
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