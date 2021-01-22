"Чего?": 90-летний Краско поперхнулся от новости о внебрачном ребенке

Анна Быстрова рассказала прессе, что встречалась с сыном Ивана Краско за два года до трагедии. Якобы она познакомилась с Андреем на съемках. В свободное время пара прогуливалась по Ботаническому саду, иногда проводила время в отеле, где у них и была интимная связь.
Быстрова узнала о беременности после расставания с актером. На тот момент их отношения были испорченными. Она решила скрыть от экс-возлюбленного эту новость и растить ребенка без его помощи. На сегодняшний день внебрачной дочери Андрея 15 лет.
Журналисты решили позвонить Ивану Краско, чтобы узнать, может ли быть у его покойного сына еще одна дочь. "Чего!?", – поперхнулся народный артист, услышав новость о внебрачном ребенке. Сначала актер подумал. что женщина забеременела от него.
Вникнув в подробности, Иван Краско сказал, что не знает Анну Быстрову, хотя сын от него никогда ничего не скрывал. Впрочем, артист согласился сделать ДНК-тест, чтобы расставить все точки над i. Актер не исключает, что у его умершего сына есть внебрачная дочь, потому что тот при жизни был очень любвеобильным.
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