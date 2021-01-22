"Чего?": 90-летний Краско поперхнулся от новости о внебрачном ребенке

46-летняя певица из Санкт-Петербурга Анна Быстрова заявила, что воспитывает ребенка от Андрея Краско, умершего в 2006 году. Отец актера, 90-летний народный артист Иван Краско, узнал об этом от журналистов.

прочитано 410 раз