90-летний Краско лишился сил после коронавируса

Иван Краско рассказал о своем состоянии после перенесенной болезни. Также он заверил, что вскоре собирается выйти на сцену.

По словам актера, заболевание прошло у него в легкой форме. Но даже после выздоровления он был в каком-то "нулевом" состоянии. "Сил ни на что не было", – признался Иван Краско.

Артист пролежал в санатории, вернулся домой и бессилие начало проходить. Он заверил, что сейчас в порядке и даже готовится к спектаклю "Я вернулся в мой город", который состоится 27 января в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской. За время болезни актер очень соскучился по сцене.

Иван Краско признался, что из-за скорого выхода на сцену сильно волнуется. Артист опасается, что его подведет голос.

Напомним, положительный тест на коронавирус Иван Краско получил 11 октября. Выздоровел он достаточно быстро, но восстановление заняло несколько месяцев. Ходили слухи, что на сцену знаменитость больше не выйдет.

Как писали "Дни.ру", ранее Иван Краско рассказывал, что изрядно скучает по тем временам, когда он спокойно мог выкурить живительную сигаретку и пригубить стопку целительной водочки. Отсутствие "маленьких радостей" только расстраивает артиста. Ведь последствия коронавируса дают о себе знать и периодически тревожат его.

