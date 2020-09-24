Актер Иван Краско в день 90-летия оскандалился

Вместо того, чтобы с помпой отмечать почтенный юбилей, актер Иван Краско оказался в студии скандально известного шоу "Пусть говорят". Артист попал в новый переплет.

Накануне, 23 сентября, Ивану Краско исполнилось 90 лет. Однако в последнее время прославленный актер куда больше известен скандалами, чем новыми работами. Вот и на сей раз престарелый артист оказался в студии самого неоднозначного шоу Первого канала потому, что попал в новую передрягу.

Артист утверждает, что собственный директор Вячеслав Смородинов хочет под предлогом постройки дома оформить на себя его земельный участок. Иван Краско уверен, что близкий человек имеет камень за пазухой. "Я не доверяю этому человеку. Он уже начал там что-то делать, планировать без моего ведома. А я эту дачу хотел отдать своим детям, завещать сыновьям. Хорошо, что успел вовремя заметить происходящее", – пожаловался артист.

Присутствующий в студии Вячеслав Смородинов отрицает все обвинения. По его словам, он лишь хочет, чтобы у народного артиста, у которого нет собственного жилья (все имущество он переписал на жен и детей), был дом, которым тот смог бы пользоваться.

В попытках убедить Ивана Краско директор даже встал перед ним на колени. Однако артисту такой широкий жест не пришелся по вкусу. Он считает, что Вячеслав Смородинов играет на публику, а на самом деле преследует свои корыстные цели. "Я официально заявляю, что завещаю все свое имущество детям от Натальи Вяль. Моим сыновьям достанется все, что у меня есть. Если мне понадобится опекун, то им станет Наталья. Ей я доверяю", – объявил Иван Краско, имея в виду свою бывшую супругу.

Поклонники убеждены, что артист только горячится. Несмотря на слова про опекунство, Иван Краско сам о себе заботится. Он даже до сих пор продолжает работать и не думает уходить на пенсию.