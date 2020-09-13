"Я влюбился": Иван Краско сделал шокирующее признание

За свою жизнь Иван Краско встречался со многими девушками и несколько раз был женат. Но это не помешало артисту привязаться к одной единственной женщине на всю жизнь. Главной красавицей в судьбе актера стала Татьяна Доронина.

Сейчас Иван Краско признается, что всегда мечтал быть рядом только с одной представительницей прекрасного пола. Но судьба-злодейка разлучила заслуженного артиста с его музой.

Вот уже несколько лет знаменитости не поддерживают контакт и не интересуются бытом друг друга. По словам Краско, такая ситуация его сильно разочаровывает и заставляет переосмыслить жизненные ценности.

89-летний Иван Иванович рассказал, что впервые увидел Доронину на сцене БДТ в "Варварах" в роли Надежды Монаховой. Тогда молодая актриса и завоевала сердце всеми известного ловеласа.

"Я обалдел и влюбился в нее сразу. А после спектакля пришел в гримерку и поблагодарил. Мы сдружились", – с сожалением вспоминает народный артист.

Восхищенный Краско часами мог смотреть на Доронину. Он просто наблюдал за творческим процессом актрисы и наслаждался каждой минутой, проведенной рядом с ней.

Стоит отметить, что все работники театра знали, что Иван Иванович мечтает увести свою красавицу у ее мужа – Олега Басилашвили. Однако Краско был крайне порядочным молодым человеком: он не стал рушить крепкую семью артистки.

Правда, в какой-то момент Олегу Валерьяновичу надоели заигрывания красавца с его женой, и Краско стали предупреждать заранее о появлении Басилашвили в театре. Вот так и прошли несколько лет.

Иван Иванович уверен, 87-летняя Доронина всегда была справедливым человеком и хорошим руководителем, поэтому он не понимает, что могло случиться в МХАТ.

Несмотря на теплые воспоминания, заслуженный артист признается, что уже давно не видел свою возлюбленную и был бы не прочь снова поговорить с ней.