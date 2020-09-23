У Ивана Краско случился инфаркт перед съемками: Нельзя играть плохих людей

В начале 2000-х годов Краско мог сыграть бандита Черепа в сериале "Бандитский Петербург". Он идеально подошел бы для этой роли, считал режиссер Владимир Бортко. Актер даже смог доказать это.
Иван Иванович рассказал, что перед съемками примерил на себя образ Черепа в реальной жизни. Однажды Краско и Бортко на выходе из метро встретили двух молодых людей. Парни попросили у актера сигарету.
Артисту показалось, что прохожие хотели с ним разделаться, поэтому достал зажигалку, в которой был спрятан ножичек. "Дальше будем говорить?", – спросил Иван Иванович у парней, показав холодное оружие, и они в ту же минуту убежали в разные стороны.
Краско произвел впечатление на стоящего рядом Бортко. Режиссер признался, что актеру удалось навести страх даже на него.
Позже у артиста случился инфаркт, поэтому присоединиться к съемкам сериала он не смог. "Думаю, что мне нельзя играть плохих людей", – предположил Иван Иванович.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что дочь Краско сразил инсульт. Известно, что у актера плохие отношения с наследницей.
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