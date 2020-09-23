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Шоу-бизнес
У Ивана Краско случился инфаркт перед съемками: Нельзя играть плохих людей

У Ивана Краско случился инфаркт перед съемками: Нельзя играть плохих людей

Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
К 90-летию Ивана Краско в Сети появилось интервью актера. В беседе с журналистами артист вспомнил свои самые яркие роли, а также те, которые очень хотел сыграть, но не свезло.
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В начале 2000-х годов Краско мог сыграть бандита Черепа в сериале "Бандитский Петербург". Он идеально подошел бы для этой роли, считал режиссер Владимир Бортко. Актер даже смог доказать это.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Иван Иванович рассказал, что перед съемками примерил на себя образ Черепа в реальной жизни. Однажды Краско и Бортко на выходе из метро встретили двух молодых людей. Парни попросили у актера сигарету.

Артисту показалось, что прохожие хотели с ним разделаться, поэтому достал зажигалку, в которой был спрятан ножичек. "Дальше будем говорить?", – спросил Иван Иванович у парней, показав холодное оружие, и они в ту же минуту убежали в разные стороны.

Краско произвел впечатление на стоящего рядом Бортко. Режиссер признался, что актеру удалось навести страх даже на него.

Позже у артиста случился инфаркт, поэтому присоединиться к съемкам сериала он не смог. "Думаю, что мне нельзя играть плохих людей", – предположил Иван Иванович.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что дочь Краско сразил инсульт. Известно, что у актера плохие отношения с наследницей.

Автор: 23 сентября 2020, 20:18 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

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