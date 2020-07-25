Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

Фигуристка не скрывает, что очень рада возможности пообщаться с друзьями лицом к лицу. За время карантина, введенного из-за вспышки коронавирусной инфекции, Татьяна Навка истосковалась по живому общению. Она с радостью стала частью шумной вечеринки.
На мероприятии присутствовали многие звезды отечественной эстрады. Среди приглашенных можно было заметить Григория Лепса, Леонида Агутина, Николая Баскова, Елену Север и Аллу Пугачеву.
В личном микроблоге Татьяна Навка опубликовала фотоотчет с торжества. На одном из снимков фигуристка запечатлена рядом с Пугачевой.
Отметим, что на вечеринку Алла Борисовна пришла в сопровождении молодого супруга Максима Галкина. Знаменитости решили оставить отпрысков, шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, на попечение нянь, чтобы хорошенько повеселиться.
По словам Татьяны Навки вечер выдался отличным. Атмосфера праздника вдохновила спортсменку. Теперь знаменитость мечтает отпраздновать собственный день рождения, который прошел в самый разгар пандемии. "Только дату надо выбрать", – сказала фигуристка. Напомним, 13 апреля Татьяне Навке исполнилось 45 лет.
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