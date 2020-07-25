Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Суббота
25 июля
Лента новостей
12:53
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
12:45
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
12:20
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
12:19
Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник
12:19
Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет
11:50
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
11:35
Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей
11:34
"Одни ребра": вид отощавшей Бузовой вызвал оторопь
10:53
Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой
10:52
"Как в тумане": с Лерой Кудрявцевой по ночам творится что-то неладное
10:44
Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников
10:41
Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных
08:04
Российского журналиста обвинили в сексуальном насилии
06:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июля 2020 года
04:02
Некоторым пенсионерам пообещали дополнительные выплаты: Почти три тысячи рублей
02:00
Бузову заподозрили в фиктивном расставании с парнем: Ради пиара
00:02
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили
22:01
Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
21:51
Родившая Шубская блеснула шикарной фигурой на светском мероприятии
21:00
Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли
20:29
52-летняя Стриженова показала стройную фигуру после диеты
20:20
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
20:07
Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово
20:06
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
19:59
Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве
19:44
Организм не выдержал: Чехова обратилась к медикам
19:20
Голая жена журналиста попала на видео во время интервью
19:19
Татуировка на шее Мироновой всполошила соцсети
19:10
Муцениеце ждет Путина на свое шоу: Он же тоже развелся
18:55
У голливудского актера Мела Гибсона выявили коронавирус
18:54
Оговорка Медведева о вакцине от коронавируса вызвала ужас у конспирологов
18:35
Анна Снаткина оголилась перед поклонниками
18:32
"Мама покрасивее будет": народ не принял необычную внешность дочери Гузеевой
18:09
Звезда сериала "Фитнес" Роман Курцын снимается в новом проекте "Заочники"
18:02
Рэпер Серега воспитывает детей с мужчиной
17:51
Укутанная с головы до ног Хилькевич пожаловалась на странную болезнь
17:49
Престарелой жене Гогена потребовалась госпитализация
17:36
Звезды "Дикого ангела" Орейро и Арана разоткровенничались перед поклонниками: дружба, пикантные съемки, рак и бесплодие
17:27
Мужчина ударил в живот беременную школьницу
17:12
Александрова впервые показала лицо подросшей дочки
17:11
Ларису Долину сняли в непривычном для народа виде на отдыхе
17:08
В Москве заочно арестовали политика Усатого
16:50
Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова
16:38
Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской
16:34
Народ насмехается над молодящейся Рудковской
16:33
Создатели начали съемки сериала "Мертвые души" без устроившего смертельное ДТП Ефремова
16:23
Когда в России снимут ограничения по коронавирусу? Ответ Минздрава
16:09
Новый секс-скандал: блогер из "Тик-Тока" обвинила женатого Куценко в домогательствах
16:04
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
15:58
Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Маликов припечатал обозвавшего дочь "безголосой пустышкой" Соседова
"Теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит": появились жуткие подробности болезни Жанны Фриске
Шоу-бизнес
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Олимпийская чемпионка посетила закрытую вечеринку. На мероприятии Татьяна Навка пообщалась с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.
прочитано 146 раз

Фигуристка не скрывает, что очень рада возможности пообщаться с друзьями лицом к лицу. За время карантина, введенного из-за вспышки коронавирусной инфекции, Татьяна Навка истосковалась по живому общению. Она с радостью стала частью шумной вечеринки.

ПО ТЕМЕ

"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях

Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой

 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На мероприятии присутствовали многие звезды отечественной эстрады. Среди приглашенных можно было заметить Григория Лепса, Леонида Агутина, Николая Баскова, Елену Север и Аллу Пугачеву.

В личном микроблоге Татьяна Навка опубликовала фотоотчет с торжества. На одном из снимков фигуристка запечатлена рядом с Пугачевой.

Отметим, что на вечеринку Алла Борисовна пришла в сопровождении молодого супруга Максима Галкина. Знаменитости решили оставить отпрысков, шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, на попечение нянь, чтобы хорошенько повеселиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

По словам Татьяны Навки вечер выдался отличным. Атмосфера праздника вдохновила спортсменку. Теперь знаменитость мечтает отпраздновать собственный день рождения, который прошел в самый разгар пандемии. "Только дату надо выбрать", – сказала фигуристка. Напомним, 13 апреля Татьяне Навке исполнилось 45 лет.

Автор: 25 июля 2020, 12:53 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово
Путин после выборов в Белоруссии дожмет ослабевшего Лукашенко – эксперт
Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

Шоу-бизнес

Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник
Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник

Певцу напророчили карьерный взлет и пополнение в семье
Шоу-бизнес

Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

Знаменитости посетили закрытое мероприятие
Шоу-бизнес

"Теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит": появились жуткие подробности болезни Жанны Фриске

Вместо лечения певицы ее возлюбленный купил дом
Шоу-бизнес

52-летняя Стриженова показала стройную фигуру после диеты

Телеведущая похудела на 12 килограммов

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+