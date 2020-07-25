Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой

Накануне в СМИ муссировалась новость, мол, после отмены режима самоизоляции Примадонна отечественной эстрады ринулась зарабатывать. Поговаривали, что Алла Пугачева поет на корпоративах за 350 тысяч евро, что по сегодняшнему курсу равно 29 миллионам рублей.

Между тем гендиректор компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов сомневается в правдивости этих сплетен. По его словам, Алла Пугачева выбирается из своего подмосковного замка разве что на встречи с друзьями или на шоппинг.

Морозов отметил, что эра шумных и дорогих торжеств прошла. Для многих настали тяжелые времена. Весь карантин бизнесмены сидели без прибыли и сейчас подсчитывают убытки. Чиновники просто-напросто боятся приглашать звезд такой величины – это может привлечь внимание компетентных органов. "Алла Борисовна сейчас не поет на корпоративах, поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар", – сказал генеральный директор.

По словам Евгения Морозова, раньше сильные мира сего денег на банкеты не жалели. Торжества проводили, например, в ресторане "Сафиса". В ноябре прошлого, 2019 года, суточная аренда зала стоила там миллион рублей. В эту сумму не входили свет и аппаратура, они оплачивались отдельно. Средний чек в этом заведении насчитывал шесть тысяч рублей на одного гостя. На украшение зала богачи тратили от пяти миллионов, за торт могли заплатить два и более миллиона, примерно столько же стоил салют.

Естественно, праздник невозможен без развлекательной программы. Она обходилась заказчику в среднем в 250 тысяч евро. Алла Пугачева выступала за 300-350 тысяч евро. Один раз Примадонна отечественной эстрады получила гонорар в 400 тысяч евро, на наши деньги это 33 миллиона.