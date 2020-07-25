Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой

Между тем гендиректор компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов сомневается в правдивости этих сплетен. По его словам, Алла Пугачева выбирается из своего подмосковного замка разве что на встречи с друзьями или на шоппинг.
Морозов отметил, что эра шумных и дорогих торжеств прошла. Для многих настали тяжелые времена. Весь карантин бизнесмены сидели без прибыли и сейчас подсчитывают убытки. Чиновники просто-напросто боятся приглашать звезд такой величины – это может привлечь внимание компетентных органов. "Алла Борисовна сейчас не поет на корпоративах, поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар", – сказал генеральный директор.
По словам Евгения Морозова, раньше сильные мира сего денег на банкеты не жалели. Торжества проводили, например, в ресторане "Сафиса". В ноябре прошлого, 2019 года, суточная аренда зала стоила там миллион рублей. В эту сумму не входили свет и аппаратура, они оплачивались отдельно. Средний чек в этом заведении насчитывал шесть тысяч рублей на одного гостя. На украшение зала богачи тратили от пяти миллионов, за торт могли заплатить два и более миллиона, примерно столько же стоил салют.
Естественно, праздник невозможен без развлекательной программы. Она обходилась заказчику в среднем в 250 тысяч евро. Алла Пугачева выступала за 300-350 тысяч евро. Один раз Примадонна отечественной эстрады получила гонорар в 400 тысяч евро, на наши деньги это 33 миллиона.
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