"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях

Фигуристка не смогла пропустить праздник в честь своего давнего друга Григория Лепса. Для вечеринки на берегу она выбрала белый костюм, который дополнила оригинальным боди черного цвета. Волосы Татьяна Навка зачесала назад, а в макияже сделала акцент на глаза.
Накануне спортсменка опубликовала в личном блоге несколько фотографий с мероприятия. Судя по кадрам, звезды российского шоу-бизнеса развлекались на полную катушку. Татьяна Навка и Дмитрий Песков тоже решили не отставать и пустились в пляс.
На нескольких снимках пара крепко обнимается. Поклонники фигуристки обратили внимание на то, как политик смотрит на супругу.
"Как муж на Вас смотрит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень солнечная Вы, очень солнечная Ваша семья!! А как смотрит на Вас муж", "Какие Вы милые!!! Счастья и любви Вам!", "Здорово!👏 Молодцы! Особенно последний кадр! 👍 Я тоже обожаю танцевать!", "Так нежно держит, как статуэточку!!! Классные, счастья бесконечного!" – отметили в комментариях.
Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.
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