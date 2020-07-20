"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях

Многие знаменитости из-за пандемии коронавируса сейчас отдыхают на курортах Краснодарского края. Татьяна Навка с семьей также отправилась на берег Черного моря.

Фигуристка не смогла пропустить праздник в честь своего давнего друга Григория Лепса. Для вечеринки на берегу она выбрала белый костюм, который дополнила оригинальным боди черного цвета. Волосы Татьяна Навка зачесала назад, а в макияже сделала акцент на глаза.

Накануне спортсменка опубликовала в личном блоге несколько фотографий с мероприятия. Судя по кадрам, звезды российского шоу-бизнеса развлекались на полную катушку. Татьяна Навка и Дмитрий Песков тоже решили не отставать и пустились в пляс.

На нескольких снимках пара крепко обнимается. Поклонники фигуристки обратили внимание на то, как политик смотрит на супругу.

"Как муж на Вас смотрит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень солнечная Вы, очень солнечная Ваша семья!! А как смотрит на Вас муж", "Какие Вы милые!!! Счастья и любви Вам!", "Здорово!👏 Молодцы! Особенно последний кадр! 👍 Я тоже обожаю танцевать!", "Так нежно держит, как статуэточку!!! Классные, счастья бесконечного!" – отметили в комментариях.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.