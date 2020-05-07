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Молодая возлюбленная Петросяна отказалась носить обручальное кольцо

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Избранница Евгения Петросяна поделилась мыслями с подписчиками. Татьяна Брухунова не будет носить символ брачных уз.
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По словам избранницы комика, ее отец зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом. Папа Татьяны никогда не надевал обручальное кольцо, ведь оно могло за что-нибудь зацепиться во время работы и привести к травме. Тем не менее, с женой он жил долго и счастливо.

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"И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти..." – написала зазноба Евгения Петросяна общаясь с подписчиками личного "Инстаграм".

Татьяна Брухунова тоже отказалась от символичного украшения, ведь оно не является гарантией или признаком счастливых и крепких отношений. Девушка отметила, что в наше время кольцо – это атавизм.

Также отвечая на вопросы поклонников, Татьяна Брухунова подчеркнула, что никогда не хотела быть публичным человеком. Подробности личной жизни она всегда предпочитала скрывать. Шумиху вокруг нее спровоцировали массмедиа, к этому она не имеет никакого отношения. Более того, из-за СМИ она стала объектом травли. В соцсетях избранницы Евгения Петросяна то и дело появляются гадкие комментарии от недоброжелателей. Иногда, по словам Брухуновой, злопыхатели превращают ее страницу "в сточную яму со смердящими помоями". Неадекватных интернет-пользователей девушка старается блокировать.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

"Хотя со временем я стала больше склоняться, что люди, которые пишут гадости, незнакомому человеку сами являются ущербными. Не могу представить ситуацию: вот я шарю по профилям в "Инстаграм" и пишу незнакомцам: ты урод, ты дебил. Видимо, на такое способны либо душевно больные, либо ооочень злые и не удовлетвореенные жизнью люди (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудила Татьяна Брухунова.

Автор: 7 мая 2020, 18:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Как говорится, по мощам и елей
Ответить
В соцсетях избранницы Евгения Петросяна то и дело появляются гадкие комментарии от недоброжелателей. Иногда, по словам Брухуновой, злопыхатели превращают ее страницу "в сточную яму со смердящими помоями". Неадекватных интернет-пользователей девушка старается блокировать.
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Оказывается, чтобы прослыть в глазах Брехуновой "недоброжелателем", достаточно сказать ей правду в глаза?
Да как посмел народ не восторгаться "избранницей" престарелого клоуна??? )))))

А "адекватная девушка" не пробовала просто закрыть свою "сточную яму со смердящами помоями"?
1

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