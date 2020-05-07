Молодая возлюбленная Петросяна отказалась носить обручальное кольцо

Избранница Евгения Петросяна поделилась мыслями с подписчиками. Татьяна Брухунова не будет носить символ брачных уз.

По словам избранницы комика, ее отец зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом. Папа Татьяны никогда не надевал обручальное кольцо, ведь оно могло за что-нибудь зацепиться во время работы и привести к травме. Тем не менее, с женой он жил долго и счастливо.

"И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти..." – написала зазноба Евгения Петросяна общаясь с подписчиками личного "Инстаграм".

Татьяна Брухунова тоже отказалась от символичного украшения, ведь оно не является гарантией или признаком счастливых и крепких отношений. Девушка отметила, что в наше время кольцо – это атавизм.

Также отвечая на вопросы поклонников, Татьяна Брухунова подчеркнула, что никогда не хотела быть публичным человеком. Подробности личной жизни она всегда предпочитала скрывать. Шумиху вокруг нее спровоцировали массмедиа, к этому она не имеет никакого отношения. Более того, из-за СМИ она стала объектом травли. В соцсетях избранницы Евгения Петросяна то и дело появляются гадкие комментарии от недоброжелателей. Иногда, по словам Брухуновой, злопыхатели превращают ее страницу "в сточную яму со смердящими помоями". Неадекватных интернет-пользователей девушка старается блокировать.

"Хотя со временем я стала больше склоняться, что люди, которые пишут гадости, незнакомому человеку сами являются ущербными. Не могу представить ситуацию: вот я шарю по профилям в "Инстаграм" и пишу незнакомцам: ты урод, ты дебил. Видимо, на такое способны либо душевно больные, либо ооочень злые и не удовлетвореенные жизнью люди (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудила Татьяна Брухунова.