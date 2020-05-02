Принц Гарри в шоке от новой жизни с Маркл

Герцог Сассекский не может свыкнуться с новой жизнью. Принц Гарри скучает по семье и родине.

Августейший отпрыск и его жена Меган Маркл уже месяц живут в США. Супруги отказались выполнять обязанности членов королевской семьи и официально отреклись от полномочий.

Пара арендовала дом в Лос-Анджелесе и пока обустраивает быт. Для Меган – это приятные хлопоты. Маркл выросла в этом городе, тут живет ее мать. Она чувствует себя в своей тарелке.

Между тем принц Гарри не находит себе места. Внук королевы скучает по Лондону и его ритму. По словам источника, близкого к монаршей семье, герцог Сассекский немного в шоке и считает, что его жизнь перевернулась с ног на голову. События развиваются слишком быстро.

"Он был в счастлив, когда служил в армии. Потом он встретил Меган, и жизнь обрела новые краски. Но он предвидел, что все обернется именно так", – цитирует инсайдера Daily Mail.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл теперь вынуждены самостоятельно себя обеспечивать. Пока из-за вспышки коронавируса и карантина они сидят дома. Знаменитости не работают. Тем не менее свободное время супруги проводят с пользой. Недавно пару заметили на улице Голливуда. Они разносили продукты нуждающимся семьям. Принц Гарри и Меган Маркл стали участниками благотворительной акции.