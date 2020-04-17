Сбежавшие от королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл нашли работу (видео)

Лишившиеся королевских привилегий Гарри Виндзор и Меган Маркл продолжают свою благотворительную деятельность. Они решили доставлять еду людям, которые сейчас находятся на самоизоляции. Их поступок остался бы незамеченным, если бы не камеры видеонаблюдения, которые установлены на улицах Западного Голливуда.
Супруги соблюдали меры предосторожности. Они надели маски и перчатки. Именно поэтому узнать знаменитостей можно было не сразу.
Выяснилось, что звездная чета действовала от некоммерческой организации Project Angel Food. Эта компания снабжает тяжелобольных людей бесплатным питанием. В основном, клиентами организации являются люде старше 60 лет.
Руководитель Project Angel Food отметил, что Гарри и Меган произвели больше впечатление своей открытостью и добрыми делами. К слову, герцоги Сассекские сами пожелали оставить в секрете их благотворительность.
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