Придется несладко: Маркл намерена подать в суд на журналистов

Томас Маркл на протяжении многих лет с удовольствием общается с журналистами и жалуется им на плохие отношения с дочерью. Якобы Меган, выйдя замуж за принца Гарри, перестала с ним общаться. Мужчина также заявил, что очень боится не увидеть внука до того, как скончается. Герцоги Сассекские одно время не обращали внимание на публичные комментарии Томаса, однако Меган надоело терпеть наглую ложь.
Дело в том, что британские издания без ее ведома опубликовали часть писем, которые Маркл писала отцу. Также пресса исказила факты, касающиеся отношений Меган с родителем. Не желая с этим мириться, бывшая актриса решила подать на таблоиды в суд.
Помогать герцогине Сассекской в этом будет авторитетный адвокат Дэвид Шерборн, пишет телеграм-канал Dark Cosmo. Этот юрист участвовал в бракоразводном процессе принца Чарльза и принцессы Дианы. Благодаря такой мощной поддержке, британской прессе, очевидно, придется несладко.
Напомним, актриса Линдси Лохан предупредила принца Гарри и Меган Маркл об опасности. Мол, супруги должны отказаться от пеших прогулок и передвигаться исключительно на автомобиле. Это обезопасит бывших членом королевской семьи от папарацци и огромного числа поклонников, которые захотят за ними следить.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Почему снимают Петрова???
В СССР пионерский лагерь помните?
Научите своих детей правилам поведения в гостях
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Как поднять гемоглобин?
Травля
Любимая актриса. Какая?
Ждем обращение президента
Собирайте помощь для медицины. Подключите толстосуммов из шоу бизнеса. Кому нужны из дешовые песенки?