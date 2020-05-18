Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями

Августейшая чета задолжала британской казне 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Как оказалось, в нынешнем положении для Меган и Гарри эта сумма неподъемная.
Отдать все сразу супруги не могут, поэтому решили гасить долг частями. Герцог и герцогиня Сассекские пока перечислили в бюджет 18 тысяч фунтов. Такие переводы Меган и Гарри планируют делать ежемесячно. На выплату всей суммы у них уйдет минимум десять лет.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри получили от Елизаветы II роскошный свадебный подарок – загородную резиденцию Фрогмор-хаус. В апреле прошлого года они переехали в особняк, в котором предварительно был сделан ремонт. На него из британской казны потратили почти три миллиона фунтов.
Спустя время внук монарха и его супруга решили отказаться от королевских полномочий и уехать из Лондона. Между тем отдавать Фрогмор-хаус они тоже не собирались. Теперь Гарри и Меган вынуждены возвращать потраченные на восстановление особняка средства.
Напомним, сейчас принц Гарри и Меган Маркл живут в Лос-Анджелесе. Супруги арендуют огромный особняк у продюсера и актера Тайлера Перри. В доме восемь спален и 12 ванных комнат. По слухам, внук британской королевы платит за жилье примерно 20-40 тысяч долларов в месяц.
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