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Шоу-бизнес
Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями

Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские начали отдавать долги. Меган Маркл и принц Гарри внесли первый платеж.
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Августейшая чета задолжала британской казне 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Как оказалось, в нынешнем положении для Меган и Гарри эта сумма неподъемная.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Отдать все сразу супруги не могут, поэтому решили гасить долг частями. Герцог и герцогиня Сассекские пока перечислили в бюджет 18 тысяч фунтов. Такие переводы Меган и Гарри планируют делать ежемесячно. На выплату всей суммы у них уйдет минимум десять лет.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри получили от Елизаветы II роскошный свадебный подарок – загородную резиденцию Фрогмор-хаус. В апреле прошлого года они переехали в особняк, в котором предварительно был сделан ремонт. На него из британской казны потратили почти три миллиона фунтов.

Спустя время внук монарха и его супруга решили отказаться от королевских полномочий и уехать из Лондона. Между тем отдавать Фрогмор-хаус они тоже не собирались. Теперь Гарри и Меган вынуждены возвращать потраченные на восстановление особняка средства.

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Публикация от The Duchess of Sussex (@simplymeghanmarkle)

Напомним, сейчас принц Гарри и Меган Маркл живут в Лос-Анджелесе. Супруги арендуют огромный особняк у продюсера и актера Тайлера Перри. В доме восемь спален и 12 ванных комнат. По слухам, внук британской королевы платит за жилье примерно 20-40 тысяч долларов в месяц.

Автор: 18 мая 2020, 16:44 Источник: The Daily Express ✓ Надежный источник
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