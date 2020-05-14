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Горячая штучка: Меган Маркл взобралась на колени к однокласснику

Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В школьные годы Меган Маркл пользовалась популярностью у одноклассников. Она всегда знала, как себя вести с представителями сильного пола.
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Бывшая актриса Меган Маркл на сегодняшний день является верной женой. Она счастлива в отношениях с принцем Великобритании Гарри Виндзором. Однако раньше знаменитость разбивала сердца воздыхателям. Талант соблазнять мужчин у Меган проявлялся еще в юности.

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Меган Маркл актриса

Одноклассник Маркл Нема Ванд в подкасте Reality Life with Kate Casey рассказал, что вытворяла будущая актриса в школьные годы. Оказывается, все парни были влюблены в милую и добрую девушку, но зачастую инициативу в отношениях проявляла сама Меган.

Однажды на вечеринке Маркл подошла к 16-летнему Ванду и села ему на колени. Для юноши это был весьма чувственный момент. На персидском языке, который для Немы был родным, она сказала: "Ты такой красивый". Молодой человек был удивлен и поинтересовался у Меган, откуда она знает фарси. На что девушка ответила: "Выучила для тебя", после чего удалилась, оставив парня в замешательстве.

В настоящий момент герцогиня Сассекская переживает нелегкое время. Вместе с принцем Гарри она покинула Великобританию, отказавшись от королевских обязанностей. Супруги стараются вести самостоятельную жизнь, тратя баснословные суммы денег. Недавно Меган и Гарри наняли охранников, чтобы в Лос-Анджелесе чувствовать себя в безопасности. Также Маркл ввязалась в судебные разбирательства с журналистами, которые без разрешения опубликовали ее переписку с отцом.

Автор: 14 мая 2020, 19:21
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Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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