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Начали говорить честно: принц Гарри и Меган Маркл скрывают большие проблемы

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Внук британской королевы и его супруга посещают семейного психолога. Принц Гарри и Меган Маркл осознали проблемы в общении.
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Жизнь герцога и герцогини Сассекских за последний год перевернулась с ног на голову. У пары появился первенец, они сняли с себя полномочия членов монаршего дома, затем переехали на ПМЖ на другой континент.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Перемены не лучшим образом отразились на отношениях принца Гарри и Меган Маркл. В общении четы начался кризис. Тем не менее, пара не намерена опускать руки. Чтобы нормализовать климат в браке, знаменитости начали посещать психолога.

Уже на первом сеансе супруги решили говорить обо всем честно. Гарри и Меган понимают, что такой подход может быть болезненным для них обоих, однако для решения накопившихся проблем необходимо обнажить все чувства и мысли.

Внук британской королевы прямо сказал жене, что всем ради нее пожертвовал. Гарри поставил интересы и счастье Меган выше собственных желаний. Ради избранницы он отказался от привычной жизни, оставил друзей, родственников и перебрался на другой континент.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Меган Маркл обидели слова мужа. В ответ герцогиня отметила, что супруг пытается переложить на нее ответственность за решение, которое они принимали вместе. Как сообщил журналистам инсайдер, работа с психологом благотворно влияет на отношения Меган и Гарри. С таким подходом к делу в скором времени чета выйдет из кризиса.

Автор: 14 мая 2020, 16:18 Источник: Life& Style • Требует проверки
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Назван настоящий отец принца Гарри

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