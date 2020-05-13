Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны

Актриса Анастасия Завортнюк считается одной из самых высокооплачиваемых на российском телевидении. Писали, что каждую серию "Моей прекрасной няни" она получала по 10 тысяч американских долларов. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, звезда получит финансовую помощь от государства.

Болеющая Анастасия Заворотнюк сейчас не может кормить большую семью. И вся надежда на ее мужа – фигуриста Петра Чернышева.

В декабре и январе он участвовал в ледовых шоу, за которые мог заработать до 5 миллионов рублей. Как выясняли журналисты, за каждый выход на лед супруг "прекрасной няни" получал до 300 тысяч. Поэтому финансовая помощь, которая была обещана президентом страны, пригодится.

Напомним, 11 мая Владимир Путин заявил, что необходимо расширить количество получателей выплат для детей до трех лет. Он сообщил, что по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь получат все граждане, "проживающие на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 года".

Младшая дочка Заворотнюк Мила Чернышева появилась на свет в октябре 2018 года. Она, таким образом, полностью соответствует требованиям постановления главы государства. 15 тысяч рублей, полагающиеся из бюджета семье известной актрисы, лишними, конечно, не будут. И скоро окажутся на банковской карточке у папы или мамы.

Писали, что палата в элитном медицинском центре на Рублевке и лечение Заворотнюк обходилось семье в 100 тысяч рублей ежедневно. От сборов денег у народа и марафонов, как было с Жанной Фриске, семья актрисы категорически отказалась. А вот помощь фигуристки Татьяны Навки, которая отдала им все сборы за финальное шоу "Аленький цветочек" в Москве, приняла.

Помимо Милы, у Заворотнюк есть и другие дети – 23-летняя Анна и 19-летний Майкл. Но им, увы, в силу возрастных ограничений, бюджетная помощь не полагается...