Новая беда: онкобольная Заворотнюк в опасности

Говорят, состояние Анастасии Заворотнюк, борющейся с онкологическим заболеванием, улучшилось. Однако появились данные, которые всерьез обеспокоили ее фанатов.

Стало известно, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом рассказал сам пресс-секретарь президента. Более того, заболела и его жена, прославленная фигуристка Татьяна Навка. А ведь спортсменка дружна с Петром Чернышевым, не менее известным фигуристом. Он является ее бессменным партнером в ряде ее ледовых шоу. А еще Петр Чернышев – муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Летом прошлого года появилась информация о том, что артистка больна онкологией. До сих пор актриса не выкарабкалась. Впрочем, как считают многочисленные поклонники, сейчас ситуация улучшилась. По их мнению, об этом свидетельствуют полные оптимизма посты старшей дочери Анастасии Анны Заворотнюк.

Однако когда стало известно о болезни Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, фанаты всерьез встревожились. В соцсети они выразили беспокойство, что супруги могли заразить Петра Чернышева, а тот, в свою очередь, саму Анастасию Заворотнюк.

О том, что звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" стало лучше, может косвенно свидетельствовать то, что в инстаграм-аккаунте артистки в апреле появилось поздравление с днем рождения Татьяны Навки.

Кстати, в начале апреля свой 48-й день рождения справила и сама Анастасия Заворотнюк. Популярную артистку искупали в поздравлениях и пожеланиях, причем не только простые люди, но и представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе и та же Татьяна Навка. Примечательно, что ей ответила сама Анастасия Заворотнюк, поблагодарив за поздравление.