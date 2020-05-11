"Жизнь полностью изменилась": принц Гарри сделал публичное заявление впервые после переезда

С тех пор, как принц Гарри вместе с женой и сыном переехал в США, он не обращался к народу и не делился подробностями происходящего. Герцог Сассекский решил прервать молчание и сделать важное заявление.

Принц Гарри и Меган Маркл второй месяц ведут самостоятельную жизнь после отказала от королевских обязанностей. Они располагаются в роскошном особняке в Лос-Анджелесе. Супруги являются гостями магната Тайлера Перри пока в их приобретенном доме идет ремонт. Говорят, герцог Сассекский начинает скучать по Великобритании, чем Меган совершенно недовольна. Она боится, что супруг в какой-то момент бросит ее и уедет в Великобританию.

Однако это всего лишь слухи. Правду знают лишь немногие до тех пор, пока звездная чета сама не выйдет на связь с поклонниками. Кстати, на днях принц Гарри сделал публичное заявление. Правда, немного на другую тему.

Герцог Сассекский записал видеообращение и сообщил, что "Игры непобежденных", которые каждый год проводились по его инициативе для получивших инвалидность военных, в этом году не состоятся из-за пандемии коронавируса. "Жизнь полностью изменилась для всех", – выразил сожаление он. Гарри пообещал позже поделиться новыми датами проведения игр. "Я надеюсь, что все вы справляетесь с ситуацией и поддерживаете друг друга в это непростое время", – сказал он.

Пользователи Сети обратили внимание на то, как выглядит сейчас принц Гарри. Некоторые заметили, что у герцога Сессекского печальный взгляд. Другим же показалось, что он похорошел. "Гарри выглядит в сто раз умнее. Климат Лос-Анджелеса пошел ему на пользу", – написал поклонник.