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Меган Маркл и принц Гарри в бешенстве от наглых глумлений

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Вскрылась истинная причина переезда Меган Маркл с мужем в США и их отказа от королевских титулов. Оказывается, на такие кардинальные перемены в жизни они решились из-за травли в прессе.
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Осведомленный источник отметил, что чета сильно разозлилась на таблоиды. Ведь журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Меган Маркл, придираясь ко всему. Часто представители СМИ изливали на супругу принца Гарри потоки незаслуженной критики.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Кроме того, Меган Маркл не чувствовала поддержку и защиту в королевской семье Великобритании. Ее жалобы на глумления прессы и надоедливых папарацци не воспринимались всерьез, передает телеканал "360".

Но это не все обиды супругов на СМИ. Так, принц Гарри убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери принцессы Дианы.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с таблоидами Великобритании. Они пришли к такому решению из-за ложной информации и агрессии с их стороны. Так, пара отказалась от сотрудничества с Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.

Как писали "Дни.ру", за последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь же, как стало известно, они вновь планируют сменить место жительства. Куда именно отправятся Меган Маркл и принц Гарри, не уточняется. Однако есть информация, что виною тому – пандемия коронавируса и стремительно тающие средства на счетах пары.

Автор: 29 апреля 2020, 12:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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