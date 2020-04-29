Меган Маркл и принц Гарри в бешенстве от наглых глумлений

Осведомленный источник отметил, что чета сильно разозлилась на таблоиды. Ведь журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Меган Маркл, придираясь ко всему. Часто представители СМИ изливали на супругу принца Гарри потоки незаслуженной критики.
Кроме того, Меган Маркл не чувствовала поддержку и защиту в королевской семье Великобритании. Ее жалобы на глумления прессы и надоедливых папарацци не воспринимались всерьез, передает телеканал "360".
Но это не все обиды супругов на СМИ. Так, принц Гарри убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери принцессы Дианы.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с таблоидами Великобритании. Они пришли к такому решению из-за ложной информации и агрессии с их стороны. Так, пара отказалась от сотрудничества с Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.
Как писали "Дни.ру", за последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь же, как стало известно, они вновь планируют сменить место жительства. Куда именно отправятся Меган Маркл и принц Гарри, не уточняется. Однако есть информация, что виною тому – пандемия коронавируса и стремительно тающие средства на счетах пары.
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