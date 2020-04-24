Обнищавшие Меган Маркл с мужем отправляются скитаться

Меган Маркл и принц Гарри готовятся к новому переселению. Покинуть США они решили по нескольким причинам.

За последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь же, как стало известно, они вновь планируют сменить место жительства.

Как сообщил инсайдер, первоначальный план Меган Маркл и принца Гарри о заработках провалился. Экс-актриса планировала начать вновь сниматься в Голливуде. Однако из-за мировой пандемии коронавируса производство фильмов остановилось, передает издание Star.

Так и не нашел пока работу и принц Гарри. Финансовые ресурсы пары быстро заканчиваются. Ведь им приходится платить большие деньги за аренду особняков, в которых они жили сначала в Канаде, а теперь в США. Тратят они миллионы и на охрану.

Кроме того, в Калифорнии пара так и не обзавелась новыми знакомыми. Ведь в США действует режим карантина. Супруги оказались в изоляции. Хоть Гарри и хвастался тем, что готов отказаться от привилегий члена королевской семьи, в реальности это оказалось не так. Муж Меган Маркл признался, что сейчас ему живется очень непросто. Куда именно теперь отправится пара с маленьким сыном Арчи, пока не известно.