"Перебор": кривляющуюся Рудковскую распекли за странное поведение

Супруги записали забавное видео, которое Яна Рудковская выложила в свой инстаграм-аккаунт. Звезда показала, как бы выглядели ее ноги без эпиляции на карантине.
В ролике знаменитая пара кривляется, показывая "акробатические трюки". Преданные поклонники оценили юмор продюсера и пришли в восторг от видео.
Однако многим кадры пришлись не по душе и показались странными. "Перебор", – отметил один из фолловеров.
К слову, на карантине Яна Рудковская в очередной раз задумалась о пополнении в семье. Ребенка для пары будет вынашивать суррогатная мать.
Отметим, что коронавирус в России оставил большинство звезд шоу-бизнеса без заработка. Артисты вынуждены отменять и переносить концерты и корпоративы.
Как писали "Дни.ру", ситуация с COVID-19 в нашей стране становится все более напряженной. В России действует режим самоизоляции, продленный до 30 апреля включительно.
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