Будут ли продлевать карантин после 30 апреля

Продление или сокращение нерабочего периода во многом будет зависеть о сознательности граждан. В любом случае, на данный момент рано делать какие-либо выводы касательно сложившейся ситуации, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.
Государственный деятель заявила в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что россиянам несомненно хотелось бы выйти из режима самоизоляции до наступления такой знаменательной даты как День Победы. Однако темп распространения COVID-19, к сожалению, не позволит этого сделать.
Говорить по существу об эффективности карантина можно будет лишь к концу апреля. Дело в том, что этот период пройдут два цикла по 14 дней, после чего эксперты уже смогут делать содержательные выводы.
Стоит отметить, что на данный момент в российской столице постепенно вводится пропускной режим. Ранее данные меры предпринимать не спешили, однако позже выяснилось, что не все горожане добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса в Москве.
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