Екатерина Варнава подогревает слухи о беременности

Несколько недель назад общественность заговорила о возможной беременности звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. В клипе Филиппа Киркорова "Романы", где актриса предстает в довольно откровенном виде, фанаты обратили внимание на округлившийся живот звезды.
Неожиданно в Сети появились свежие доказательства того, что Екатерина в положении. На днях она вместе с Марией Кравченко выступила на сцене в Архангельске. Девушки задействованы в спектакле "Ангелы на крыше". Там Варнава предстала перед зрителями в облегающем платье, которое подчеркнула ее фигуру.
Изменения были видны невооруженным глазом, а это значит, что звезде пора раскрыть все карты. Поклонники уверены, что молчанием Екатерина лишь подтверждает слухи.
Напомним, Варнава состоит в отношениях с танцором Константином Мякиньковым уже шесть лет. Актриса не раз говорила, что штамп в паспорте ее не интересует, замуж она выходить не собирается. Однако Екатерина делилась мечтой о ребенке.
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