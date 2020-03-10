Шведская семья: Соколовский поцеловал нового мужчину Дакоты

Видимо, пара смогла сохранить дружеские отношения после развода. Пока остается загадкой, как девушка простила парню жестокие предательства. Возможно, именно ради дочери Мии они смогли зарыть топор войны и возобновить общение даже после болезненного разрыва. Супруги расстались полтора года назад из-за измен Влада, о них недавно ставшая мамой Рита узнала от чужих людей.
Спустя долгое время певица наконец-то смогла наладить личную жизнь и начала встречаться с клипмейкером Федором Белогаем – пара уже вместе отдыхала на Бали. Также мужчина неплохо ладит с двухлетней Мией, о чем девушка сообщала поклонникам.
Влад Соколовский стал одним из гостей юбилея Риты Дакоты. Как оказалось, он также в отличных отношениях с новым ее бойфрендом, причем, возможно, они даже слишком близки. Девушка снимала моменты праздника в "Сторис". Среди приглашенных была Анна Седокова с Янисом Тиммой, Анна Хилькевич и другие звезды.
Больше всего внимание поклонников привлекло видео, на котором бывший муж целуется с нынешним избранником Риты. Сначала на кадрах Белогай и Дакота нежно чмокаются, а затем к ним присоединяется Соколовский, который несколько секунд трется губами о щеку клипмейкера. Рита пришла в восторг от такого поворота событий и радостно завизжала.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Дискриминация азиатов
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?