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Шоу-бизнес

Дакота чуть не погибла в жуткой автомобильной катастрофе

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota
С певицей Ритой Дакотой случилось несчастье. Она чуть было не погибла в жуткой автомобильной катастрофе, когда в ее такси на полном ходу влетел автобус.
прочитано 366 раз

У артистки довольно насыщенный график, особенно в последние дни уходящего года. Нужно ведь успеть и встретиться с представителями прессы, и накупить подарков, и елку вместе с красоткой-дочерью нарядить, да и себя в порядок привести не мешает. Впрочем, именно в то время, когда знаменитость ехала в салон красоты в ее планы вмешался несчастный случай.

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"Вот этот огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь молюсь, чтобы все было нормально", – передает слова певицы издание StarHit.

По началу, Рита даже не поняла, что произошло, ведь так называемый момент оценки факта требует некоторое время. Правда, после звезда отечественного шоу-бизнеса почувствовала резкую боль в шее и пояснице, однако это не помешало ей продолжить свой путь в салон красоты, где ей сделали модный маникюр и подкрасили волосы.

Сейчас с Ритой уже все в порядке. Вчера она успела еще и проводить папу на поезд до столицы Белоруссии. Напомним, что отец артистки на протяжении нескольких месяцев лечился от алкоголизма в реабилитационном центре. Сейчас родитель Дакоты не пьет, а также старается помогать тем, кто оказался в схожей жизненной ситуации.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

Автор: 31 декабря 2019, 16:14
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Угу, жуткая катастрофа, где Даклта только потянула спину))Сколько эти никчёмности, типа Дакоты, платят, чтобы о них здесь писали?
1

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